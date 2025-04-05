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竹縣東興圳油汙 勘查汙染源納管
新竹縣東興圳為農田水利設施，沿岸近年興建公園成為熱門親子景點，但最近頻傳油汙汙染，民眾擔心水質和環境受影響，民代也要求從根本解決問題；縣府表示，近日已辦理會勘，將多管齊下應對改善。
新竹縣議員吳旭智指出，東興圳可能存在非法排放的情形，近日汙染事件已影響水體與周邊居民觀感，縣府文化局與環保局雖有追查，但其周邊地下管線密集複雜，側溝排水多未經處理就直接流入圳內，難以確認汙染源，為一勞永逸，有必要全面盤點周邊地下管線。
縣府表示，東興圳的油汙應是周邊早期建案或老舊住宅的家庭汙水造成，類似情況在枯水期會特別明顯，因為枯水期無大量流動的水可稀釋汙染源，水質會較為不穩。為解決汙染問題，文化局近日已邀環保局與工務處會勘，工務處已掌握部分汙水管線並做初步納管。
另外，縣府鼓勵早期建案參與汙水下水道納管計畫，文化局將與農田水利會商討，在灌溉水源豐沛的前提下，適度放水到東興圳。追查方面，若發現明顯汙染源，由環保局檢測判斷及議處。
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