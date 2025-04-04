有家歸不得？桃園大溪常塞車 市府拚2030蓋好新橋分流

桃園大溪因大漢溪流經，右岸聯外交通長期仰賴武嶺橋與崁津橋，通勤尖峰與假日經常塞車，居民常抱怨「有家歸不得」，遊客也說「有路出不去」，民代催生第3座橋梁已久，市府相關作業近日曝光，預計4月完成初步道路線型規畫。

桃園市議員李柏坊指出，位於大漢溪右岸的大溪與復興以觀光產業為主，大溪更曾獲選全國十大觀光小城，但聯外交通易壅塞問題存在已久，不僅影響產業發展，也會影響救護車載送病患的效率。國道3號將增設八德交流道，有新闢道路延伸到大溪，但道路規畫只有大漢溪左岸，如果沒有第3座橋梁跟右岸道路規畫，交流道等於只做一半。

桃園市工務局表示，因應國道3號增設八德交流道，已完成大漢溪左岸新闢道路線型規畫，有關第3做橋樑與右岸的「大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線」可行性評估則於去年11月獲核定，預計4月初能完成右岸道路初步線型規畫。