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桃園青埔夜市5/1開始營運？ 網友看法兩極市府曝現況

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。記者翁唯真／攝影
近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。記者翁唯真／攝影

近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。桃園市經發局回應，尚未收到該夜市申請核准設置，依桃園市攤販集中區管理自治條例第19條規定未經許可擅自營業者，將可依法裁處，並命其立即停止營業。

桃園青埔地區逐漸發展，且每逢開賽期間，外面都有一些流動攤商擺攤做生意，近日臉書上流傳青埔桃猿觀光夜市，5月1日開始營業，不過營業時間選在無球賽的當周三至日擺攤。

且有臉書名稱「青埔桃猿觀光夜市」的帳號回復留言表示，夜市位置在球場的外圍廣場，且是長期規畫的活動，下周將攤商報名連結於形象圖一同公布。

此消息一傳出，引發網友討論，有網友留言表示，「真心問一下，夜市為啥要擺在無球賽日期，有球賽日期應該可以有更高的人流，才能帶動市場啊？」、「沒有球賽鬼才要去」、「青龍人之前在粉專就有反對夜市了啊」、「感覺價格會與燈會價格差不多」、「房價一定掉，投資客猛檢舉！」、「這樣就可以擺脫 無球賽就是鬼城的傳說」、「重點是有沒有人會去？初期當然有人會好奇去逛逛，但是我覺得一個月後大概就是存亡點了」。

據了解，該夜市僅日一攤商希望串連其他攤商一同擺攤，形成一個市集，但是市府相關單位皆未獲申請。

經發局回應，尚未收到該夜市申請核准設置，依桃園市攤販集中區管理自治條例第19條規定未經許可擅自營業者，依有關法律規定予以裁處，有關法律未規定者，處行為人、申請人、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業。

經發局，經命停止營業仍繼續營業者，得按次處罰，必要時得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀方法。在此呼籲夜市設置人應依前述條例規定，向經發局申請始能營業。

近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。圖／翻攝自臉書桃園都
近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。圖／翻攝自臉書桃園都
近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。記者翁唯真／攝影
近日網路上流傳桃園市中壢區樂天桃園棒球場周邊，將於今年5月1日起有「青埔桃猿觀光夜市」擺攤，且營業時間將於無球賽的時候舉行，在網路上引發熱烈討論。記者翁唯真／攝影

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