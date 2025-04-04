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拱天宮連2年「嚴重失算」 香客會有多少人大家都在猜

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
拱天宮今年一口氣訂製23萬件背心，結果還是「失算」，報名第7天就全數發完。記者胡蓬生／攝影
拱天宮今年一口氣訂製23萬件背心，結果還是「失算」，報名第7天就全數發完。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽往北港徒步進香活動每年都掀起熱潮，隨香人數年年創紀錄，去年拱天宮準備了約13.5萬件進香背心，結果不足4萬多件，今年廟方一口氣訂製了23萬件，結果還是「失算」，報名第7天就全數發完，昨天報名人數加搭乘遊覽車的香客，總數已逾24萬人，「到底今年會有多少人報名？」讓許多人好奇，但廟方已不敢再預估。

今天是清明節，拱天宮停止受理報名一天，明天4月5日恢復。去年隨白沙屯媽進香的報名人數爆量至17萬9971人，拱天宮管委會今年 「大膽」預估並訂製23萬件背心，比去年多加了10萬件，不料還是沒能抓準，報名第7天就沒有背心可發，拱天宮緊急在官網公布已無背心，但進香帽、毛布、標識臂章仍可照發，沒有背心報名費將從700元減為500元。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，進香人數每年都創新紀錄，但去年和今年人數爆量的情況，確實遠遠超過廟方估算的數字，今年報名至4月28日共33天，屆時會有多少人報名，廟方已不敢再估算，也難以預期。

報名香客中，也有不少人並不會跟著進香團南下，但在乎姓名要列在疏文上，在朝天宮刈火時誦念「吉祥文疏」，向媽祖婆祈求平安，去年因多達18萬人報名，疏文超過1000張，還動員500名志工一起念誦疏文。

拱天宮表示，疏文每張可填寫162個報名香客的姓名，今年又見大爆量，疏文也只好配合縮小填寫的格子，字體也變小，每張疏文能填寫的香客姓名從去年的162人增為180人。

陳春發表示，進香團並未規定隨香客一定要穿著背心，有的香客會穿便服，也有人會穿往年發放的背心，進香的熱忱並不會受影響。

拱天宮早年的進香服是長袖外套，後來都改為背心，認為即使天氣變寒，穿背心同時可穿保暖的長袖衣物，反而更方便。

拱天宮今年一口氣訂製23萬件背心，結果還是「失算」，報名第7天就全數發完。記者胡蓬生／攝影
拱天宮今年一口氣訂製23萬件背心，結果還是「失算」，報名第7天就全數發完。記者胡蓬生／攝影

拱天宮 白沙屯 進香

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