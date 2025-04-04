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清明結合兒童節 桃園消防教小孩繪製家庭逃生計畫圖

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供

為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動，除居家防火防災知識的宣導外，設計「消防小教室」，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子們了解消防安全的重要性，並學習如何繪製家庭逃生計畫圖。此外，消防隊也準備了小禮品，與孩子們一同慶祝兒童節。

這次活動以「寓教於樂」為核心，透過互動式教學，幫助孩子們建立防火防災的觀念。消防隊特別設計「消防小教室」，讓小朋友們學習如何辨識家中可能的存在的火災風險、正確使用滅火設備，最重要的是與家人共同繪製家庭逃生計畫圖。

藉以熟悉家中環境及家具擺設位置，當災害發生時，如何第一時間與家人進行逃生、避難等應變作為。透過實際演練，讓孩子們能夠真實體驗火災發生時應如何應對，提升應變能力，將防災知識帶回家和家人一同學習。

因應佳節，消防隊也貼心準備了精美小禮品，讓孩子們在學習消防知識的同時，也能感受到兒童節的喜悅。消防隊希望透過這場別具意義的活動，讓孩子們從小建立消防安全意識，進而影響家庭成員，共同打造更安全的生活環境。

平鎮消防分隊長黃嘉男表示，兒童是家庭的基礎，從小培養正確的防火與逃生觀念，不僅能夠保護自己，更能幫助家人。希望透過兒童節活動，讓孩子們學會如何預防災害以及勇敢面對災害，並將防火防災意識深植於日常生活中，一旦災害發生時，也能無懼且正確應對，減少傷亡及財產損失，達到全民防災境界。

龍潭消防分隊長莊易濃提醒，火災發生時應保持冷靜，熟記家中的逃生路線，並迅速撤離至安全地點。也可利用這次活動機會，帶領孩子們認識鄰近的消防分隊，學習更多防災技能，提升全家人的防火意識。

為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
為讓孩子們在歡度兒童節的同時，也能學習到重要的防火與逃生知識，桃園市消防局第四大隊平鎮、龍潭分隊於今明2日舉辦兒童節防火宣導活動。圖／桃園市消防第四大隊提供

兒童節 家人 消防隊

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