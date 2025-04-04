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全台最大規模！新屋區葉家祭祖今8000人齊聚 將申請世界紀錄

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影

桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖，桃園市長張善政表示，葉春日公的後代每年皆在清明節時齊聚一堂祭拜祖先，不僅是全台規模最大的祭祖活動，幾乎可以列入金氏世界紀錄，充分展現客家鄉親慎終追遠的精神。

葉家子孫人數眾多遍布海內外，每年的清明祭祖都吸引家族的人一同相聚祭祖，大家一同拜拜，並合唱葉五美頌，展現出凝聚全家族力量在感念祖先，場面相當壯觀。

前來參與的大房第16代葉俊驛說，往年清明節天氣都不好，還會飄著小雨，今年適逢天氣好加上每年只有清明節才會祭拜祖塔，因此特別帶著高規格的攝影機，想將這歷史性又珍貴的畫面記錄下來。

葉俊驛說，每年場面浩大，雖然可能的人9成以上都不認識，但是大家能為了祭祖齊心，真的很感動，也想要將這樣傳統傳承。

葉春日公派下協進會第4房理事長葉倫嵩表示，今年共同參與的家族人士約8000人，而部分家族成員則提前祭拜，除了往年例行的祭拜活動外，今年也於祖塔前製作2面背板告知家族後續相關事宜。

葉倫嵩說，因家族祭祀相當盛大又特別，也預計要申請金氏世界紀錄，期盼能號召更多子孫一同掃墓，後續也將規畫成立祭祀公業。

張善政表示，葉春日公來台後選擇在新屋落地生根、開疆闢土，如今家族發展茁壯在各行各業表現傑出，為桃園及台灣社會奉獻心力，感謝葉氏宗親對台灣的開闢及貢獻，已第3年來參與，後續將持續參加也祝福葉姓家族闔家平安、身體健康。

桃園市民政局說，葉春日公在台出生的第一代子孫，分別以人間5大美事—大榮、大華、大富、大貴及大春命名，稱「葉五美公」，後代子孫整建5層祖塔祭拜祖先，每年清明時期，來自台灣各地、港澳、澳洲、美加、歐洲及南非等地的葉氏後代，都會回到新屋祭祖，參與人數近萬人，已成為新屋區地方盛事。

桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
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桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區葉家祭祖今上午約有8000名海內外各地的葉家子孫齊聚葉五美公祖塔前祭祖。記者翁唯真／攝影
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清明節 祖先

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