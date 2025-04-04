攜手社福守護兒少成長 竹縣今年規畫45處據點建安全網

為了照顧面臨壓力、教養困難或缺乏支持系統的兒童及少年，新竹縣政府社會處積極輔導社福團體，今年在13個鄉鎮市設立45處「小衛星據點」，提供即時關懷與溫暖陪伴，服務內容涵蓋課後臨托與照顧、家庭關懷訪視、兒少團體活動、家務指導、家庭支持團體活動、寒暑假生活輔導及特殊需求服務等，為孩子與家庭築起一道堅固的安全網。

縣長楊文科說，當家庭資源有限或面臨困難時，小衛星據點就像是一道溫暖的光，為孩子與家長提供即時的支持與關懷，從親職教育、情緒管理到生活協助，減輕照顧壓力，協助家庭回歸正常軌道。縣府與民間單位合作的據點，不僅是孩子們的避風港，更是社區內愛與希望的象徵。

去年社會處攜手8個社福團體，設置44處小衛星據點，服務421戶家庭、630名兒少，累計服務人次達5萬3601人次。今年，為了讓服務更貼近需求，攜手13個社福團體，據點增至45處，服務範圍涵蓋全縣13鄉鎮，讓更多的弱勢家庭受惠。

社會處表示，小衛星據點裡，每天都在上演著愛與成長的故事。剛進入愛鄰協會綠光教室據點的樂樂（化名）總是會在課間或午休時吵鬧，有時還會情緒失控，撕毀作業本；某天午休時，樂樂吵醒同學後獨自跑到樓梯間並放聲大哭，課後照顧服務人員安姨（化名）注意到樂樂的情緒，默默陪伴在他身邊。

透過一次次的對話，安姨慢慢發現，樂樂每次的脫序行為，其實都是因為家裡或學校發生了讓他焦慮不安的事情，他不知如何表達，只能用行為來發洩。為了幫助樂樂學習調節情緒，安姨與他約定，每當感到煩悶時，可以選擇跳繩或爬樓梯來釋放壓力。經過一段時間的陪伴與引導，樂樂有一天主動對安姨說，「今天老師不讓我跟同學換座位，我心情不好。」這是他第一次能夠清楚表達自己的感受，也標誌著他學會了如何認識自己的情緒。

有關小衛星據點的詳細資訊，民眾可至新竹縣政府社會處網站查詢，或撥打03-5518101分機3204（鄭社工）洽詢；更多資訊請參考社會處網站。