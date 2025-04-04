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竹縣東興圳多次出現油汙汙染 在地：憂心環境與水質品質

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員吳旭智在議會中提案，要求縣府文化局徹底盤點汙染源，並檢視周邊側溝與管線系統，從根本改善汙染問題。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員吳旭智在議會中提案，要求縣府文化局徹底盤點汙染源，並檢視周邊側溝與管線系統，從根本改善汙染問題。記者郭政芬／攝影

新竹縣東興圳水域出現油汙汙染影響，環境與水質品質令人憂心。對此，新竹縣議員吳旭智在議會中提案，要求縣府文化局徹底盤點汙染源，並檢視周邊側溝與管線系統，從根本改善汙染問題。

吳旭智指出，上個月，住戶發現東興圳水域出現油汙問題，之前也多次有此狀況，經文化局與環保局等相關單位追查後，仍無法確認汙染來源，且油汙情況持續發生。影響水體環境與居民觀感。東興圳周邊地下管線密集，管線錯綜複雜，甚至可能存在非法排放的情形。此外，側溝的排水多數未經過處理即直接流入圳內，使得汙染源變得更加難以追查，增加查緝難度。

為了改善東興圳的水質汙染問題，吳旭智在臨時會中提案建請縣府，近期針對東興圳附近的地下管線進行全面盤點，找出可能的汙染來源。將附近側溝管線改管，強化側溝管線管理，避免家庭汙水排入東興圳，減少水質汙染風險。

為釐清問題並研擬對策，文化局日前邀集環保局、工務處等單位共同辦理會勘。文化局表示，工務單位對可納管的汙水管路，已做初步納管。東興圳的油汙汙水來自於早期建案或老舊住宅，管線流入側溝，特別在枯水期因無大量流動的水可稀釋汙染源，因此水質較為不穩。

因此，縣府將繼續鼓勵早期建案的住宅參與納入現有汙水下水道之外，文化局也將與農田水利會商討，在灌溉水源豐沛的前提下，能否適度放水到東興圳。若發現有明顯汙染源，將通報環保局做檢測判斷汙染源，朝多管齊下的方式來應對。

吳旭智指出，上個月，住戶發現東興圳水域出現油汙問題。圖／吳旭智提供
吳旭智指出，上個月，住戶發現東興圳水域出現油汙問題。圖／吳旭智提供
為釐清問題並研擬對策，文化局日前邀集環保局、工務處等單位共同辦理會勘。圖／吳旭智提供
為釐清問題並研擬對策，文化局日前邀集環保局、工務處等單位共同辦理會勘。圖／吳旭智提供

文化局 水質 環保局

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