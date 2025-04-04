桃市兒童節再送禮：彩色海芋季展延長一周另加碼西瓜節

桃園彩色海芋季–奇芋夢幻島原訂6日閉幕，農業局今天迎接兒童節假日現場規畫許多活動，上午還宣布閉幕不閉園，加碼延長展期一周至13日（周日），下周現場還有西瓜節熱鬧登場。

彩色海芋季在大園區溪海休閒農業區，農業局說明，先前天氣多日濕冷，清明、兒童連假氣溫回暖，預估接下來海芋等花況可達最大值，彩色海芋季延長後，12、13日將於海芋季展區同步舉辦「2025溪海休閒農業區西瓜節」，邀請遊客一起來賞花、體驗種西瓜樂趣。

農業局長陳冠義指出，桃園彩色海芋季已成為全台指標性春季花卉盛事，今年在溪海休閒農業區打造超過14萬株彩色海芋絢麗花海，而開展前受連續低溫影響，部分花卉生長速度延緩，整體花況目前約開七成，隨著連假期間氣溫回暖，預估花況可望達最大值。農業局綜合考量不同品種花期生長，也適逢兒童節假期，特別送給全台小朋友最棒的大自然禮物，原訂為期9天展至4月6日，加碼4月7日至13日為期一周閉幕不閉園，邀請大小朋友來拍照賞花，玩互動體驗認識生態教育。

陳冠義說，彩色海芋季今年不僅有繽紛多元的花海景觀，更結合自然保育概念，融入生態教育與互動體驗，像是跨距長達35米的「海盜迷蹤」，在巨型海盜船打造多組親子互動闖關遊戲，包含「紅火蟻防線」、「埃及聖䴉射擊」、「斑腿樹蛙記憶翻翻樂」及「海盜八哥丟圈圈」等，象徵入侵桃園的外來種動植物，讓大小朋友在欣賞花海之餘，也能了解台灣外來種與原生種的生態現況；另外，特別與樂天桃猿棒球隊合作打造3米高吉祥物Rocky草編裝置藝術，Q萌外型也成為熱門打卡地標。