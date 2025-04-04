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親子共享湖光山色 新竹青草湖連假推天鵝船、SUP優惠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
第二波活動將於4月8日至4月30日推出SUP單板體驗買一送一抽獎活動，只要拍下親子同遊青草湖的最美畫面，並在指定貼文下留言分享，即有機會抽中SUP單板體驗買一送一超值優惠。圖／新竹市政府提供
第二波活動將於4月8日至4月30日推出SUP單板體驗買一送一抽獎活動，只要拍下親子同遊青草湖的最美畫面，並在指定貼文下留言分享，即有機會抽中SUP單板體驗買一送一超值優惠。圖／新竹市政府提供

清明兒童連假何處去？新竹市政府於連假期間推出「青草湖天鵝奇幻親子月」、「SUP單板體驗買一送一抽獎活動」等2波優惠活動，除了可以漫步湖畔，欣賞春日美景外，還能親子共乘天鵝船、挑戰熱門的SUP單板體驗，感受漂浮在湖面的樂趣。

新竹市城銷處指出，青草湖擁有美麗的湖光山色，是連假期間親子同樂、放鬆心情的最佳去處，為了讓更多遊客體驗青草湖的魅力，4月連假開始推出2波優惠活動，第一波「天鵝奇幻親子月」活動，凡連假期間購買1張天鵝船成人全票，即可免費攜帶1位12歲以下兒童搭乘，一起享受湖面划行的樂趣。

第二波活動將於4月8日至4月30日推出SUP單板體驗買一送一抽獎活動，只要拍下親子同遊青草湖的最美畫面，並在指定貼文下留言分享，即有機會抽中SUP單板體驗買一送一超值優惠。

新竹市代理市長邱臣遠表示，連假期間推薦大家來新竹市體驗「新竹山湖海」遊程，串聯十八尖山、青草湖與新竹漁港17公里海岸線，讓遊客從城市綠肺健行出發，到青草湖體驗湖上輕旅行，以及騎行南寮17公里海岸，感受夕陽與海風的魅力。

城銷處補充，第二波活動得獎者將於5月7日公布，詳情請關注「青草湖水域遊憩中心」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/greengrasslake），趁著連假期間帶上親朋好友，一起來青草湖體驗湖上冒險，留下難忘的假期回憶。

第一波「天鵝奇幻親子月」活動，凡連假期間購買1張天鵝船成人全票，即可免費攜帶1位12歲以下兒童搭乘，一起享受湖面划行的樂趣。圖／新竹市政府提供
第一波「天鵝奇幻親子月」活動，凡連假期間購買1張天鵝船成人全票，即可免費攜帶1位12歲以下兒童搭乘，一起享受湖面划行的樂趣。圖／新竹市政府提供
新竹市政府於連假期間推出「青草湖天鵝奇幻親子月」、「SUP單板體驗買一送一抽獎活動」等2波優惠活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府於連假期間推出「青草湖天鵝奇幻親子月」、「SUP單板體驗買一送一抽獎活動」等2波優惠活動。圖／新竹市政府提供
青草湖擁有美麗的湖光山色，是連假期間親子同樂、放鬆心情的最佳去處，為了讓更多遊客體驗青草湖的魅力，4月連假開始推出2波優惠活動。圖／新竹市政府提供
青草湖擁有美麗的湖光山色，是連假期間親子同樂、放鬆心情的最佳去處，為了讓更多遊客體驗青草湖的魅力，4月連假開始推出2波優惠活動。圖／新竹市政府提供

新竹 親子 連假

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