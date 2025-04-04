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竹縣蕭如松藝術園區獲選百大文化基地 今2場醃脆梅一起來玩
新竹縣蕭如松藝術園區今年獲得文化部百大文化基地入選，園區內有一顆20多年的青梅樹，今年因修剪後長得青梅更多，這兩天舉辦醃脆梅，邀請民眾體驗，園區表示，此活動辦理多年，吸引許多人參與，今天還有兩場，歡迎大家共同參與。
園區總監呂湘媚昨天首場帶領民眾認識，他表示，青梅很苦且澀、酸，經加工後讓青梅變甜及好吃，預計今早、下午都還有活動，這場「家裡梅大人」醃脆梅活動，先請民眾在園區梅樹下採下3個梅子試一下滋味，醃脆梅即是將青澀的梅菓，依挑蒂、殺青、靜置處理，而後裝入罐內完成。
醃脆梅即是將青澀的梅菓，依挑蒂、殺青、靜置處理，而後裝入罐內完成，小朋友在父母共同引導下完成。不過回去後還需要進行用糖水的醃製三次後才能食用。小朋友在父母的協助下都認真地做完每個步驟，親子一起完成，都非常的開心。
園區表示，三年前即舉辦醃脆梅活動，一方面讓大家了解青梅的製作，另一方面也認識園區內有顆青梅樹，園區內除青梅樹外，還有一棵百年的芒菓樹，每年也會結果子。叧外有2棵桃子樹。
蕭如松藝術園區今年獲得文化部百大文化基地入選，與其他新竹縣大山北、藍鵲書房、姜阿新洋樓、台紅茶葉文化館共同入選。今年不僅有精彩的蕭如松藝術節，還有許多展覽及活動，在10月份將推出臺日國際水彩畫展，邀請日本藝術家中村勝人、末廣章。與臺灣水彩大師洪東標、古雅仁共襄盛舉，增添園區新一年的活動多樣性及變化性。
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