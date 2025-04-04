竹縣推「科技大橋」初擬3路線

新竹縣政府因應開發台知園區、竹科三期的交通需求，提出跨越頭前溪的「科技大橋」計畫，最近辦可行性研究地方說明會，初擬方案從台知園區主要道路起銜接興建，終點接軌公道五路，總經費32.3億元。縣府表示，待可行性研究完成後，將積極向中央爭取補助。

竹縣府工務處指出，台知園區與竹科三期2地開發區域之間的南北向幹道，交通負荷逐漸加劇，根據評估，尤其是竹北高鐵特定區、新竹市區與竹科間的通勤尖峰時段時常壅塞，超出負荷，必須及早規畫新聯外道路。目前推動的科技大橋已進入可行性研究階段，3種路線方案擇一推動。

依據建設費用、用地取得成本及交通效益綜合分析，初步擬採成本效益最佳的「B案」作為主要推動方案。該案規畫於30公尺路幅範圍內，設置雙向各2快車道、1慢車道，並配置設施帶及共用帶，全長約1900公尺，其中高架橋梁段約780公尺。

該路線方案起點銜接台知園區主要道路，終點接軌公道五路近工研路口東側450公尺處，預估連同工程經費、用地取得及拆遷補償費，總經費為32.3億元，預估工期約1320天。

工務處說明，目前正依據地方說明會蒐集的意見，修訂可行性研究期中報告，後續若興建完成科技大橋，可望減輕現有南北向縣道117線（經國橋）及高鐵橋下道路的交通負荷，來往更便利。