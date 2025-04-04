竹市孕前健檢 議員籲也補助男性

新竹市為全台最年輕城市之一，出生率連年高居全國之冠，但婚後孕前健檢補助政策，僅針對女性提供補助，議員林彥甫呼籲比照雙北，推出夫妻孕前健檢補助，協助年輕夫妻提早掌握身體狀況、規畫生育。市府衛生局回應，已開專家會議正研議計畫細節中。

據統計，新竹市0至14歲的幼少人口占總人口15.87%，比率居全國之冠；人口老化指數為93.05%，為全國第二低，顯示新竹市整體人口結構年輕、具高度育齡與生育潛力。

不過，市議員林彥甫發現，市府3月起雖推出中醫助孕調理政策，20至45歲已婚男女以及夫妻一方設籍新竹市，每人每年可享2次中醫助孕調理服務，但婚後孕前健檢補助相關政策，卻只有針對女性提供AMH檢測補助，不少女性市民也向他反映到「感覺生育責任被單方面加諸在女性身上」。

「台北、新北與桃園針對男女都有孕前健檢補助，才是兩性平權。」林彥甫認為，許多夫妻晚婚晚生，錯過黃金生育時機，透過健檢可及早發現問題，建議參考雙北等直轄市補助，如此也是避免由女性單獨承擔檢查壓力，也讓男性更有責任感參與整個孕育歷程。

新竹市衛生局指出，正依照專家建議研擬計畫細節中，也鼓勵民眾多加使用現有補助，包含25至40歲孕齡婦女AMH檢測補助，今年新推出的中醫助孕調理計畫補助，一起為助孕做好全面準備。