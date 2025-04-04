桃園10農地違建 面積約28座籃球場

桃園市政府近期清查出10處大型農地違建，總面積逾1.1萬平方公尺，相當於28座籃球場，建管處昨表示，將於1個半月內全數拆除，拆除費用將向所有權人求償；另為防堵農地「長違建」，將從源頭管制，強化申請建照審查，不符規定即優先拆除。

桃園市都發局指出，2016年5月20日後新增的施工中大型農地違建均列為最優先拆除標的，截至今年2月28日列管445案，已拆除計273案。最近清查將強拆的10處大型農地違建，分別為大園3件、平鎮2件、八德、蘆竹、龜山、中壢和新屋各1件，其中5件為興建中就被發現。

這10處違建查處時間都是近1年內違章建築，用途有工廠或當倉庫使用，違章面積都超過300平方公尺以上，最快的甚至3天就蓋好1座廠房。依規定，超過300坪以上即為大型農地，只能建置資材室等，不可設立工廠，若要擴大使用需向農業局申請執照，此類違章都未申請。

部分農地違章業者辯稱工廠存在已久，並非新建違章。建管處強調，會依據相關機關查處資料，如警察局現場臨檢紀錄等，佐證該農地違章近期施工中情形，只要發現是搶時搶蓋的農地工廠，就會依據桃園市違章建築處理要點，認定屬「已完成尚未進駐使用」的施工中違章，列為優先拆除。

建管處強調，針對農地違規行為，與各區公所合作比對清查，未來將研擬源頭管制，違建人若佯裝申請建照，卻無後續動作，就算提供建照申請掛號文件，查證有逾30日內未排審、未補件，或現況與申請圖說不相符等，列為優先執行拆除。針對大型農地及重複興建的違建，也將重啟強拆收費規定。

此外，今年2月市府公告實施桃園市火災預防自治條例，納管高風險場所，消防局已掌握有11家危險物品工廠其中9家沒有營業登記，後續追查若有違法事實且未修正，也將一併通報建管處拆除。