聽新聞
0:00 / 0:00
八德往返高鐵站 桃市726公車路線試辦3個月
為方便桃園市八德民眾往返高鐵桃園站，市府今宣布新闢試辦726公車路線，自7日起試營運3個月，規畫平日往返12班次，全程全票79元，半票40元，並適用「TPASS基北北桃1200月票方案」，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1、上限60元優惠。
交通局表示，726試辦路線由統聯客運營運，從八德擴大重劃區出發，沿建德路、豐德路、介壽路、義勇街、和強路至八德轉運站，由大湳交流道經國道2號至大竹交流道，並經中正東路、青昇路、公園路、領航南路、領航北路、青埔路、高鐵北路抵高鐡桃園站，里程往返計63.5公里。
交通局長張新福表示，以往八德地區往返高鐵桃園站僅能搭乘208路線，因208路線為行駛平面道路導致行車時間較長，而726路線經由國道二號，能快速連結八德地區及高鐵桃園站，同時強化八德轉運站轉乘功能，節省民眾通勤時間。
交通局表示，「726八德-高鐡桃園站」路線為「溪濱公園站」及「高鐵桃園站」雙端點站發車，建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言