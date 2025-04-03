八德往返高鐵站 桃市726公車路線試辦3個月

為方便桃園市八德民眾往返高鐵桃園站，市府今宣布新闢試辦726公車路線，自7日起試營運3個月，規畫平日往返12班次，全程全票79元，半票40元，並適用「TPASS基北北桃1200月票方案」，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1、上限60元優惠。

交通局表示，726試辦路線由統聯客運營運，從八德擴大重劃區出發，沿建德路、豐德路、介壽路、義勇街、和強路至八德轉運站，由大湳交流道經國道2號至大竹交流道，並經中正東路、青昇路、公園路、領航南路、領航北路、青埔路、高鐵北路抵高鐡桃園站，里程往返計63.5公里。

交通局長張新福表示，以往八德地區往返高鐵桃園站僅能搭乘208路線，因208路線為行駛平面道路導致行車時間較長，而726路線經由國道二號，能快速連結八德地區及高鐵桃園站，同時強化八德轉運站轉乘功能，節省民眾通勤時間。

交通局表示，「726八德-高鐡桃園站」路線為「溪濱公園站」及「高鐵桃園站」雙端點站發車，建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態。