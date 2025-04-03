竹市兒童遊藝節開幕 連假首日吸引攜家帶眷同樂

2025新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」今天於新竹公園開幕，竹市文化局表示，此次活動包括動態遊具及靜態藝術表演，不少民眾一早便攜家帶眷到場同樂，邀民眾連假到新竹市遊玩。

文化局長王翔郁今天向中央社記者表示，今年兒藝節主題為「飛翔樂園」，3至6日活動期間設置雙舞台、雙劇場，活動規劃兒童劇、音樂及雜耍特技等內容，還有沉浸親子劇場、大型氣墊遊具和親子電影院、藝術創作活動等，適合不同年齡兒童。

王翔郁說，除了藝文表演，現場還有闖關遊戲，活動期間完成挑戰，有機會獲得限量扭蛋1次，可兌換兒藝節限定好禮，每日數量有限，送完為止。

竹市府交通處呼籲民眾搭乘台鐵到新竹，從新竹火車站步行約6分鐘即可抵達活動現場。

為舒緩機車停車需求，交通處表示，市府將新竹公園周邊，包括食品路、東山街、公園路等路邊汽車格全部改為機車格，預計可供約700席機車停車位。

交通處表示，針對開車民眾，可將車輛停放在後站汽車停車場、大潤發停車場、晶品城停車場及東大陸橋下停車場等，建議民眾提早做好行前規劃。