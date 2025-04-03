農地違建總面積達「28座籃球場」 桃市府鐵腕拆除

桃園市政府近期清查出10處大型農地違建，總面積超過1萬1100平方公尺，相當於28座籃球場，建管處今表示將於1個半月內全數拆除。另，市府2月公告實施「桃園市火災預防自治條例」列管高風險場所，消防局已掌握9間危險物品工廠有問題，若未修正，也將在下波行動優先拆除。

建管處表示，依規超過300坪以上即為大型農地，只能建置資材室等，不可設立工廠，若要擴大使用需向農業局申請執照；此次共拆除10件違建，包括大園3件、平鎮2件、八德、蘆竹、平鎮、中壢和新屋各1件，其中5件為興建中就被發現。

建管處表示，針對農地違規行為，建管處和各區公所持續合作比對清查，若確實為違建，基於農地汙染、環保及公共安全等考量，都將依桃園市違章建築處理要點列為A類，最優先執行拆除。

此外，今年2月市府公告實施「桃園市火災預防自治條例」，納管「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等高風險場所。

建管處長莊敬權說，透過經發局、消防局及環保局等跨機關合作，市府目前已掌握相關業者，如有未取得使用執照或涉及違反建築法，並經目的事業主管機關勸導未改善者，將依自治條例優先拆除。

其中，消防局發現，有11家危險物品工廠沒有申請工廠登記證，後續經交叉比對，其中2間消防安檢合格，其餘9家業者若確定有違法事實且未修正，後續也將通報建管處拆除。