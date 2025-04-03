桃園景福宮街區拚活化吸客 民代憂「住商混合」成阻礙

桃園市前年起推動「舊城再生計畫」，目前已改善景福宮周邊人行道，預計今年第3季再完成更新周邊店家立面。但民代質疑改善著重硬體，若缺乏明確發展主軸、無法吸引青年進駐，活化恐成一場空。市府回應，針對閒置空間將透過補助租金吸引新產業進駐，並跨局處引進特色店家，盼吸引新客群來訪。

市府啟動舊城區改造計畫，景福宮人本街區是桃園首個示範街區，今年農曆年前完成第1階段改善，拓寬廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區、廟左右兩側店家人行空間。第2階段景福宮左右兩側店家建物則會整理立面，目前已將舊有招牌拆除，預計9月完工。

議員余信憲表示，雖目前人行道設置規畫良好，但下一階段的老城區活化恐將面臨困境，主因是缺乏明確發展主軸。他直言，商圈要成功發展須具備商業獨特性，老城區若續採住商混合模式，恐引發住戶對商店投訴，變成台北師大商圈或赤峰街翻版，導致活化計畫難以成功。

議員凌濤指出，針對舊城區商圈招商，市府應設定具體規畫與目標時程，建議閒置店面可考慮「包租代管」讓在地青年創業，有效活化商圈、帶動人潮回流；此外，計畫中的人行道與騎樓整平工程目前分散在各局處執行，恐造成重複施工，呼籲市府應設法統合，提升施作效率。

都發局長江南志表示，桃園舊城區本是商業區，雖無禁止市民居住，但當地居民應該本來就了解當地情況，與師大商圈或赤峰街不同。

經發局表示，配合舊城再生，已規畫2項活化方案，一是鎖定街區具歷史性建物且地點具指標性的空間，再轉租利用；二是針對原有街區閒置空間，透過補助租金或開辦費用，吸引產業進駐，市府也會與青年局、婦幼局等局處合作的青年或女性創業店主，引進新產業作為示範點。

都發局表示，市府已成立「未來城市空間發展會報」完成整體規畫，現優先完成景福宮周邊人本示範街道，後續會接續落實中正路、民權路、成功路、中山路、新民街、東溪綠園等人本街道環境改造，配合2026台灣設計展，形塑整體都市景觀。