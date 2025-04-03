快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南大同地下道車道縮減施工逾2個月 預計造成交通衝擊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，警方預計車道縮減後，將於車流尖峰時段造成交通衝擊。記者袁志豪／翻攝
台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，警方預計車道縮減後，將於車流尖峰時段造成交通衝擊。記者袁志豪／翻攝

台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，屆時東向及西向各封閉兩個快車道，僅各維持1個快車道、1個混合車道供車輛正常通行；警方預計車道縮減後，將於車流尖峰時段造成交通衝擊。

台南市警第一分局指出，大同地下道為市區重要東西向交通要道，常行經大同地下道往返的民眾，預計將於車道縮減初期，因不熟悉最新路況造成該路段車流壅塞；建議車道縮減期間，東西向的民眾可提前改道利用府連地下道、中華東陸橋、東門陸橋等替代路線，分散車流行駛。

警方提醒，東西向混合車道限高均僅2.1公尺，駕駛人務必留意自身車高；此外，東向混合車道限於崇明路口右轉，因此東向超過2.1公尺的車輛請改至崇德路口右轉，避免影響行車動線，甚而導致事故發生。

警方指出，大同地下道道路縮減期間，將於交通尖峰時段規劃勤務疏導，派遣警力及義交人員在場協助交通指揮，同時加強全天候路況查報與監控，遇有車流壅塞情形會立即啟動交通快暢機制即時疏導，全力將施工所造成的交通衝擊降至最低。

警方今公布林森路（大同）地下道於4月7日至114年6月20日第六階段施工期間建議用路人改道行駛路線圖以及林森路（大同）地下道第六階段施工期間車道通行示意圖。

警方今公布林森路（大同）地下道於4月7日至114年6月20日第六階段施工期間建議用路人改道行駛路線圖以及林森路（大同）地下道第六階段施工期間車道通行示意圖。記者袁志豪／翻攝
警方今公布林森路（大同）地下道於4月7日至114年6月20日第六階段施工期間建議用路人改道行駛路線圖以及林森路（大同）地下道第六階段施工期間車道通行示意圖。記者袁志豪／翻攝
警方今公布林森路（大同）地下道於4月7日至114年6月20日第六階段施工期間建議用路人改道行駛路線圖以及林森路（大同）地下道第六階段施工期間車道通行示意圖。記者袁志豪／翻攝
警方今公布林森路（大同）地下道於4月7日至114年6月20日第六階段施工期間建議用路人改道行駛路線圖以及林森路（大同）地下道第六階段施工期間車道通行示意圖。記者袁志豪／翻攝

台南 監控 車道

延伸閱讀

北市基隆路地下道施工 4入口4月10日起夜間輪流封閉

基隆城隍廟人行地下道華麗變身「永續的光盒子」 開創公私協力新典範

安全考量成保留主因 新北使用率低人行地下道逐步退場

台北人的回憶 這3處人行地下道因老舊將列入評估拆除

相關新聞

農地違建總面積達「28座籃球場」 桃市府鐵腕拆除

桃園市政府近期清查出10處大型農地違建，總面積超過1萬1100平方公尺，相當於28座籃球場，建管處今表示將於1個半月內全...

桃園景福宮街區拚活化吸客 民代憂「住商混合」成阻礙

桃園市前年起推動「舊城再生計畫」，目前已改善景福宮周邊人行道，預計今年第3季再完成更新周邊店家立面。但民代質疑改善著重硬...

台南大同地下道車道縮減施工逾2個月 預計造成交通衝擊

台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，屆時東向及西向各封閉兩個快車...

竹縣12歲以下占總人口7.6% 歡慶兒童月規畫39場活動

為歡慶兒童月的到來，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，自今天起至30日共舉辦39場...

因應台知與科三開發交通需求 竹縣府推動「科技大橋」

為因應台灣知識經濟旗艦園區(簡稱台知園區)與新竹科學園區三期(簡稱竹科三期)開發所帶來的交通成長需求，並強化兩園區間的聯...

新竹榮民之家手作潤餅迎清明 喚起百歲榮民童年回憶

清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶，更在親手製作的過程中，享受團圓與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。