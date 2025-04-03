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竹縣12歲以下占總人口7.6% 歡慶兒童月規畫39場活動
為歡慶兒童月的到來，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，自今天起至30日共舉辦39場活動，包含親職講座、嬰幼兒主題課程、親子童樂會及兒童健康篩檢等活動等，歡迎一同走進童趣世界，度過歡樂又充實的兒童月。
縣長楊文科表示，截至今年2月底，新竹縣總人口已達59萬5,474人，人口持續成長，社會福利及育兒需求與日俱增，其中12歲以下嬰幼兒及兒童總人口共7千7百多人，約占總人口7.6％，因此，縣府針對年輕族群的需求，積極擴大育兒友善服務，增加托育服務量能與品質，持續推動兒少福祉與社會發展。
社會處說明，希望藉由「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，喚起社會關注兒童權益，讓每位兒童擁有快樂回憶，以培養健全的孩子。
「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，首先登場是今天將辦理「親子活動-兒童節快樂!Happy Happy Day!」由新竹縣托育資源中心舉辦，帶領孩子一起認識兒童節，玩好玩滿兒童日，還可以帶小禮物；4月19日與竹光關懷發展協會攜手舉辦的「親子童樂闖關趣」，透過遊戲讓孩子學習表達愛及感恩，瞭解友善兒童的福利和資源。
社會處攜手托育資源中心、親子夢想館及早期療育中心等，在4月總共辦理39場兒少及親子活動，活動多元且能讓親子同樂共學，歡迎大朋友、小朋友在兒童月系列活動，享受親子家庭相處時光。活動相關資訊，可上新竹縣政府社會處官網 https://reurl.cc/VYjE9Z
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