快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

因應台知與科三開發交通需求 竹縣府推動「科技大橋」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府工務處提出興建跨越頭前溪的「科技大橋」計畫，並於近期辦理可行性研究地方說明會，後續將依據說明會蒐集的意見。圖／縣府提供
新竹縣政府工務處提出興建跨越頭前溪的「科技大橋」計畫，並於近期辦理可行性研究地方說明會，後續將依據說明會蒐集的意見。圖／縣府提供

為因應台灣知識經濟旗艦園區(簡稱台知園區)與新竹科學園區三期(簡稱竹科三期)開發所帶來的交通成長需求，並強化兩園區間的聯繫，新竹縣政府工務處提出興建跨越頭前溪的「科技大橋」計畫，並於近期辦理可行性研究地方說明會，後續將依據說明會蒐集的意見，修訂期中報告內容，待可行性研究完成後，積極向中央爭取補助。

新竹縣府工務處表示，隨著台知園區與竹科三期的開發，區域交通流量勢將增加，尤其南北向幹道已有負荷加劇之虞，因此須及早規畫新聯外道路。根據評估，現行路網在尖峰時段常出現壅塞情形，特別是竹北高鐵特定區、新竹市區與竹科間的通勤需求日益增長，超越既有交通設施負荷。 

本工程目前評估三種路線方案，並依據建設費用、用地取得成本及交通效益進行綜合分析，初步擬採成本效益最佳的「B案」作為主要推動方案。該案規畫於30公尺路幅範圍內，設置雙向各2快車道、1慢車道，並配置設施帶及共用帶，全長約1900公尺，其中高架橋梁段長度約780公尺，起點銜接台知園區主要道路，終點接軌公道五路(約在工研路口東側450公尺處)。 

本案預估需徵收用地面積約3萬1345平方公尺，涉及拆遷建物1棟，整體工程預算為新台幣26.75億元，用地取得及拆遷補償費5.55億元，總經費為32.3億元，預估工期約1320天。 

工務處說明，期盼藉由「科技大橋」的推動，紓解未來車流壓力，減輕現有南北向縣道117線(經國橋)及高鐵橋下道路的交通負荷，打造更便利與宜居的生活環境。

新竹 竹北 車道 高架橋

延伸閱讀

國6愛蘭交流道假日有夠塞 成交通瓶頸打壞觀光

彰化縣第1處標線型圓環路口遭質疑 縣府已完成修改

遏止違建歪風！楊文科：未勒令停工 加重裁罰送檢查辦

竹市南大路水管破掏空卡住垃圾車 拚25日復通行

相關新聞

農地違建總面積達「28座籃球場」 桃市府鐵腕拆除

桃園市政府近期清查出10處大型農地違建，總面積超過1萬1100平方公尺，相當於28座籃球場，建管處今表示將於1個半月內全...

桃園景福宮街區拚活化吸客 民代憂「住商混合」成阻礙

桃園市前年起推動「舊城再生計畫」，目前已改善景福宮周邊人行道，預計今年第3季再完成更新周邊店家立面。但民代質疑改善著重硬...

台南大同地下道車道縮減施工逾2個月 預計造成交通衝擊

台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，屆時東向及西向各封閉兩個快車...

竹縣12歲以下占總人口7.6% 歡慶兒童月規畫39場活動

為歡慶兒童月的到來，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，自今天起至30日共舉辦39場...

因應台知與科三開發交通需求 竹縣府推動「科技大橋」

為因應台灣知識經濟旗艦園區(簡稱台知園區)與新竹科學園區三期(簡稱竹科三期)開發所帶來的交通成長需求，並強化兩園區間的聯...

新竹榮民之家手作潤餅迎清明 喚起百歲榮民童年回憶

清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶，更在親手製作的過程中，享受團圓與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。