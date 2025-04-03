因應台知與科三開發交通需求 竹縣府推動「科技大橋」

為因應台灣知識經濟旗艦園區(簡稱台知園區)與新竹科學園區三期(簡稱竹科三期)開發所帶來的交通成長需求，並強化兩園區間的聯繫，新竹縣政府工務處提出興建跨越頭前溪的「科技大橋」計畫，並於近期辦理可行性研究地方說明會，後續將依據說明會蒐集的意見，修訂期中報告內容，待可行性研究完成後，積極向中央爭取補助。

新竹縣府工務處表示，隨著台知園區與竹科三期的開發，區域交通流量勢將增加，尤其南北向幹道已有負荷加劇之虞，因此須及早規畫新聯外道路。根據評估，現行路網在尖峰時段常出現壅塞情形，特別是竹北高鐵特定區、新竹市區與竹科間的通勤需求日益增長，超越既有交通設施負荷。

本工程目前評估三種路線方案，並依據建設費用、用地取得成本及交通效益進行綜合分析，初步擬採成本效益最佳的「B案」作為主要推動方案。該案規畫於30公尺路幅範圍內，設置雙向各2快車道、1慢車道，並配置設施帶及共用帶，全長約1900公尺，其中高架橋梁段長度約780公尺，起點銜接台知園區主要道路，終點接軌公道五路(約在工研路口東側450公尺處)。

本案預估需徵收用地面積約3萬1345平方公尺，涉及拆遷建物1棟，整體工程預算為新台幣26.75億元，用地取得及拆遷補償費5.55億元，總經費為32.3億元，預估工期約1320天。

工務處說明，期盼藉由「科技大橋」的推動，紓解未來車流壓力，減輕現有南北向縣道117線(經國橋)及高鐵橋下道路的交通負荷，打造更便利與宜居的生活環境。