兒童節不知道哪放電 桃園「這」領限量免費爆米花

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供

桃園市中原文創園區迎接4天連假，明將舉辦「中原文創童樂會」，豐富的展覽、表演、手作、市集及美食餐車，推出兒童節期間限定好禮，凡拍照打卡即可將多項好禮帶回家，並能帶走限量爆米花；明後天則搭配「台語歌創作講唱會」將有多位知名藝人及作詞人為大家獻唱交流，連假期間也有魔術及特技演出，讓民眾滿載而歸。

中原文創園區於連假提供3大主題展覽，分別為「陶異星漫遊」陶藝展、「美學體驗．設計有感」桃園城市創意設計中心2025年度特展、「台語歌ê音樂人生」經典台語流行音樂特展，適合全家大小一起觀賞。

陶異星漫遊設計由星際旅人為主線故事，將陶藝重新定義，讓孩子及年輕人能更貼近藝文生活，刷新對陶的印象及視角，展區內也有套色印章、著色繪畫等互動體驗，另外蒐集數位集章還可獲得陶異星漫遊酷卡一組，並延伸辦理手作課程，包含親子捏陶體驗、絹印帆布包及章魚馬克杯，讓民眾親自感受文創魅力。

「台語歌ê音樂人生」經典台語流行音樂特展，展出從留聲機、蟲膠唱片、黑膠唱片到卡帶機等不同時期的音樂載體，讓傳承及經典可以寓教於樂，展場內還設置KTV電話亭，邀請民眾歡唱與家人朋友們一起同樂。此外，園區提供免費的腦力激盪桌遊空間，適合親子家庭及年輕人團體遊戲，享受假日時光。

為增加周邊活動的趣味性，於連續假期舉辦「中原文創童樂會」，只要於活動牆拍照打卡，即可獲得飲品、特色糖果或紀念貼紙，讓大小朋友在遊園之餘也能收穫滿滿，另於明兒童節加碼舉辦「中原文創爆米花日」，將免費送出200份香甜可口的爆米花，更多活動詳情請關注中原文創園區粉絲專頁。

桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
桃園市中原文創園區迎接4天連假，提供3大主題展覽及各式活動供參與。圖／文化局提供
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