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新竹榮民之家手作潤餅迎清明 喚起百歲榮民童年回憶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供

清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶，更在親手製作的過程中，享受團圓與回憶交織的幸福時光。主任白恩惠及副主任鍾翔宇，特別陪伴榮民楷模劉明芝及百歲榮民鄭亞倫一起捲製潤餅。

榮民蘇伯伯一邊包潤餅一邊回憶：「小時候我們家裡也會包潤餅，媽媽總是說潤餅象徵豐收與團圓，吃了可以平安健康。」帶著大家一起動手做潤餅的盧媽媽也叮嚀，潤餅要包得扎實，皮不能破，吃起來才好吃。

考量部分住民因牙口不好無法咀嚼潤餅，新竹榮家也準備了質地調整後的羊肉粥，讓長輩們不錯過佳節美食，溫暖可口的粥品讓住民們吃得津津有味，直呼：「好吃又懷念！」

白恩惠表示，潤餅習俗源自清明節前一日的寒食節，這項傳統也深植於台灣文化，在清明節前都會準備潤餅，全家人圍坐一起包裹餡料、話家常，象徵團圓、溫暖與感恩。

這次活動新竹榮家也準備傳統潤餅的各式內餡，從炒高麗菜、豆干肉絲到花生糖粉，色香味俱全。住民圍坐一起，仔細挑選自己喜愛的食材，親手包裹出屬於自己的潤餅捲。

白恩惠指出，潤餅手作不僅讓住民重溫節日氛圍，同時也能提供視覺、嗅覺、觸覺和味覺的刺激，訓練手部協調力，並在住民的互動過程中，增進人際交流，帶來心靈上的愉悅與滿足。透過潤餅香氣，串聯起過往歲月的回憶，讓手作活動更加溫暖有意義。

白恩惠表示，透過這類文化活動，希望讓住民們感受到家的溫暖，也期待長輩們能夠在這裡安心、快樂地生活，讓榮家成為真正溫馨的「家」。未來，榮家將持續規畫多元化的節慶與文化活動，讓長輩們在歲月流轉中，依舊能品味傳統、共創美好回憶。

清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供
清明節前夕，新竹榮民之家特別為養護住民舉辦潤餅手作活動，讓長輩們重溫傳統節慶的溫暖記憶。圖／新竹榮家提供

榮民 潤餅 長輩

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