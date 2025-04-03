生育不是單是女人的事 議員籲竹市孕前健檢也補助男性

新竹市為全台最年輕城市之一，出生率也連年高居全國之冠，但在婚後孕前健檢補助政策上，僅針對女性提供補助，引發女性市民質疑性別不平等。議員林彥甫呼籲比照雙北，推出夫妻孕前健檢補助，協助年輕夫妻提早掌握身體狀況、規畫生育。

據新竹市政府主計處統計，截至2023年底，新竹市人口平均年齡為40.79歲，為全台第二年輕的城市，僅次於新竹縣（40.56歲）。0至14歲的幼少人口占總人口的15.87%，比例居全國之冠；人口老化指數為93.05%，為全國第二低，顯示新竹市整體人口結構年輕、具備高度育齡與生育潛力。

不過市議員林彥甫指出，現行婚後孕前健檢補助政策卻未能與城市發展同步，竹市僅針對女性提供AMH檢測補助，不少女性市民也向他反映到「感覺生育責任被單方面加諸在女性身上」，其他縣市像是台北、新北、桃園，男女都有補助，包含精蟲數量、活動力等都可檢查，這才是兩性平權。

林彥甫也表示，現在社會節奏快，許多夫妻晚婚、晚生，即便想生，也可能因身體狀況錯過黃金時機，透過健檢可及早發現問題，提早調整計畫，他建議可參考雙北補助制度，讓夫妻可自行前往合格診所健檢，持收據申請補助。

林彥甫也肯定市府近期推出的「中醫助孕調理」政策，認為只要能提升生育率，無論是中醫還是西醫，都是好政策，但仍應補足婚後孕前健檢這一塊，最重要的是，別讓女性單獨承擔檢查壓力，也讓男性更有責任感參與整個孕育歷程。

新竹市衛生局表示，為了照顧竹市備孕夫妻的健康，自2023年5月11日起開始補助竹市25至40歲孕齡婦女的AMH檢測費用。另外，市府再於今年3月推出「中醫助孕調理」計畫，凡20至45歲已婚男女以及夫妻一方設籍新竹市，每人每年可享2次中醫助孕調理服務，此項計畫旨在為未來的寶寶孕育做好全面準備，並共同致力於打造友善的幸孕城市。