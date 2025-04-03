廢棄車及臨時牌車占公有停車場 苗栗縣政府出手了

廢棄車輛及臨時牌車占用免費停車位，苗栗縣長鍾東錦有感亂象，縣政府決定即日起優先處理長期占用道路範圍及公有停車場，還給縣民友善的停車空間。

縣府秘書長陳斌山昨天主持占用道路廢車輛處理研商會議，縣府行政處、交通工務處、警察局、稅務局、環保局，及苗栗監理站等相關單位人員，決議公有停車場無牌車輛，由交工處依苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例第7條規定，命車輛駕駛人移置或委託民間業者，移置車輛至指定保管場所。

廢棄車輛部分，環保局依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法相關規定辦理，另占用道路無牌車輛，警察局依道路交通管理處罰條例第12條第4項規定處罰，並移置保管，同時稅務局依使用牌照稅法第28條規定追徵牌照稅，讓停車空間更合理使用。

至於臨時牌車，會中討論依道路交通安全規則18、19條，一般是因領牌在路途中申領使用，效期最長5天，期滿必須繳銷，未繳回可依道交條例第15條，處罰900元至1800元，並視同無牌車處理。

昨天研商會議是鍾東錦交辦，他跑行程注意到許多縣公用免費停車位，總是被一些無牌、廢棄車，或特定車輛占用，認為「公用車位不是不能用，但絕對必須禁止長期占用。」人民期待著社會資源公平使用，縣府應該嚴肅以對。

鍾東錦在縣務會議有感而發，與會的大湖鄉長黃惠琴也呼應，表示大湖鄉市區腹地狹小，去年初啟用「廣停一」、「廣停二」公家免費停車場，僅50個停車格，卻有8輛時牌車長期占停，迭有民怨，公所卻難以處理。

環保局指出，民眾如發現無牌車或廢棄車占用道路、停車場，可利用「占用道路廢車通報系統」，或專線037-558558轉327、縣民熱線1999通報。