頭份四季山莊路不平 苗縣長協調改善

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多，居民怨聲連連，又加上聯外道路屬社區私有地，公部門也難著力改善，當地居民怨言不斷。縣長鍾東錦昨會勘，決定在合法範圍內提供協助，3個月內改善道路不平整及人孔蓋的問題。

縣府指出，四季山莊目前由寶佳機構與麗寶集團分別開發，當地已有9個社區完工，近千戶入住，還有13個社區陸續開發中，預估10年內將再新增約1500戶。由於四季山莊長年面臨社區聯外道路破損問題，從興隆橋至花園東路100巷路口多處凹陷、破損，隨著人口越來越多，居民抱怨連連。

鍾東錦、立委邱鎮軍昨會同縣府工商處長詹彩蘋、頭份市長羅雪珠、興隆里長朱玟源、各社區委員會主委等人現勘。鍾說，四季山莊估計可成為2000戶以上的大型社區，重要聯外道路全長約900公尺，已協調2建商分攤刨鋪費用，並請路權管理維護的勝麗建設負責道路改善工程。鍾東錦也提到，刨鋪道路前的人孔蓋高程調整作業，由縣府負責協調五大管線單位辦理，由於其他社區也有類似道路問題，縣府將研議自治條例的解套方案。

另有社區居民昨在現場爭取社區共有的會館設置關懷據點，鍾東錦當場表明沒問題。針對道路不平，現有的2家開發建商單位允諾，重新刨除不堪使用的路面，並鋪設瀝青混凝土使路面平整，重新畫設標誌、標線及清除水溝淤泥，提升用路安全。