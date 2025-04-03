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桃園7特色公園人潮多 頻傳毀損

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導
桃園市平鎮運動公園遊戲場內的19道障礙關卡設施，經修復後昨天重新開放，入口處張貼「身高未滿140公分請勿進場」標示。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮運動公園遊戲場內的19道障礙關卡設施，經修復後昨天重新開放，入口處張貼「身高未滿140公分請勿進場」標示。記者曾增勳／攝影

桃市府斥資近10億元打造特色公園，首批7大旗艦公園已完工開放，吸引人潮遊戲，卻也屢傳設施損壞，平鎮運動公園封閉1個月後昨重啟，還加派保全員監控。市府工務局昨指出，未來將加強特色公園使用標示、建立備品機制等，有民代建議增設公園處，專責維護。

市長張善政2年前推動「P@RK園宇宙計畫」，整修大園華興池、中壢光明、龍潭運動、平鎮運動、桃園陽明、楊梅四維兒童及八德楓樹腳等7座公園，各有特色亮點，不少親子、遊客朝聖，第二波選定桃園、蘆竹、龜山與龍潭等地5座公園整建，正接力啟動。

不過，特色公園去年底陸續啟用後，卻也因湧現人潮致多處遊戲設施不堪負荷，龍潭運動公園、平鎮運動公園都曾傳出鞦韆、防墜網等設施毀損。平鎮運動公園19道障礙關卡歷經1個月封閉修繕後，昨天重新開放，該設施將身高限制從120改為140公分，並增加保全維護及設置顯像器監控。

不少民眾趁著好天氣到平鎮運動公園散步、遊戲，有部分家長帶著小朋友「闖入」19道關卡遊戲區，隨即被趕到的保全輔導員制止，勸說擔心身高不夠的小朋友入場遊戲有危險。來自中壢的洪小姐說，19道障礙關卡好玩，但回程不好走，認同祭出身高限制。

桃園特色公園越來越多，工務局昨也在市政會議報告維護計畫，景觀工程科長陳翠慧說，未來將在特色公園新增「僅限兒童使用」警示牌及設施操作指示牌，開園後約1周至1個月內，也會與公所、里長加強現勘，若器材毀損將盡速請廠商處理。

議員彭俊豪建議，公部門可從管理上建立數據庫與維運經驗，分析出經常維修更換的工項，優先提列備料，縮短維修時間。議員陳雅倫則呼籲市府成立專責單位「公園處」，統一負責公園規畫、興建及維護管理，解決「生了沒人養」的問題。

工務局指出，市府將邀請公所與維護廠商研議材料替換的可行性及後續維護方案，同時邀請NGO團體分享其他案場的使用狀況，從實務經驗中找出最適合的材料，解決後續維管材料採購問題。

保全 桃園 運動

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