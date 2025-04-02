影／「四季山莊」將成頭份最大社區坐擁兩千戶 聯外道路卻慘不忍睹
苗栗縣頭份市「四季山莊」開發多年，早年全是透天厝別墅社區，但過去曾面臨房地產不景氣等問題，開發進度也受影響，社區內的道路因重車進出多，道路坑坑洞洞，居民怨言不斷，但因社區聯外道路屬社區私有地，縣府礙於法規，配合改善難度大，縣長鍾東錦上午率員會勘，決定在合法範圍內提供協助，3個月內改善社區聯外道路不平整及人孔蓋高程差異的問題。
縣府指出，四季山莊位於頭份市興隆里，目前由寶佳機構與麗寶集團分別開發，2005年寶佳機構開始施作興建工程，迄今已建好雲天大地、雲天青境、雲天生活、哈佛、上青城、劍橋、牛津、普林斯頓8個社區，有801戶居民入住，另外還未開發的8個社區可提供963戶，預計10年內開發完成； 麗寶集團有6個建案，一處已於2022年完工，其餘5處開發中的建案預計5年內完工，將可再容納565戶。
鍾東錦、立委邱鎮軍上午會同工商處長詹彩蘋、科長邱耀加、頭份市長羅雪珠、興隆里長朱玟源、各社區委員會主委等多人到四季山莊實際了解社區道路破損狀況，從興隆橋至花園東路100巷路口，因施工重車長年行經花園北路至花園東路，路面凹陷、破損，社區居民眾抱怨連連。
現有的兩家開發建商答應將重新刨除不堪使用的路面，並鋪設瀝青混凝土使路面平整，重新畫設標誌、標線及清除水溝淤泥，以利居民及路人行走及車行安全。
鍾東錦表示，「四季山莊」估計可望成為2000戶以上的大型社區，縣府已與2間建設公司達成協議，有關道路刨鋪範圍從興隆橋至花園東路100巷路口，全長約900公尺，也是社區重要的聯外道路，刨鋪費用兩家建商各負擔一半，並請路權管理維護的寶佳集團的勝麗建設辦理道路改善工程事宜，另外刨鋪道路前的人孔蓋高程調整作業，縣府將協調管線單位全力配合協助，針對類似問題，縣府將研議自治條例的解套方案，讓居民儘早能享有平坦安全的道路，為打造宜居幸福社區奠定基礎。
邱鎮軍強調，各國各地都有類似的社區道路問題存在，他將在立法院提出修法提案。
此外，四季山莊所在的興隆里將分為兩個里，社區居民鄭必協盼爭取在社區共有的會館設置關懷據點，鍾東錦當場表明沒問題， 縣內一些社區因幅員大，可找適當設置2個據點，讓長者就近參與各項課程或共餐，在地就近安老，並非一個村里只能設置一處。
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