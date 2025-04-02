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2025年「粉紅超跑」隨香報名超乎預期 23萬件背心已發完

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，去年17萬9971人創歷年新高，進香隊伍綿長壯觀。圖／本報資料照片
近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，去年17萬9971人創歷年新高，進香隊伍綿長壯觀。圖／本報資料照片

2025年白沙屯媽祖北港進香報名登記，由於信眾十分熱情踴躍，每日均有數萬人次報名超乎預期，拱天宮準備的23萬件進香服，今天已全數發完；拱天宮隨後也發出公告，決議酌情下調費用，造成不便還請諒涵。

今年拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮刈火，往返10天9夜期程已定，「粉紅超跑」訂於5月2日啟程，5月11日回鑾入宮安座。

香燈腳隨香報名作業自上月27日開放現場報名，接連幾天湧現排隊人潮，不到一周時間，繼昨天正式突破20萬人大關後，截至今天下午5點止，拱天宮準備的23萬件進香服已全數發放完畢，信眾虔誠有意追隨「粉紅超跑」進香熱度相當驚人。

由於近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，去年17萬9971人創歷年新高；很多人都在問「今年最終到底會有多少人報名？」，也有人直言「衣服都發完23萬件後續繼續報名，那今年的盛況可想而知很壯觀。」

拱天宮表示，為服務信眾讀疏文的心願，避免貿然停止報名會耽誤信眾祈願，但進香服短缺，決議酌情調整公費為500元，仍維持發放識別臂章、帽子、毛巾等物件，造成不便還請諒涵。

2025年白沙屯媽祖北港進香報名登記，由於信眾十分熱情踴躍，拱天宮準備的23萬件進香服，今天已全數發完。圖／拱天宮提供
2025年白沙屯媽祖北港進香報名登記，由於信眾十分熱情踴躍，拱天宮準備的23萬件進香服，今天已全數發完。圖／拱天宮提供
近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，去年17萬9971人創歷年新高，進香隊伍綿長壯觀。圖／本報資料照片
近年報名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步進香人數年年創紀錄，去年17萬9971人創歷年新高，進香隊伍綿長壯觀。圖／本報資料照片

拱天宮 白沙屯媽祖 進香

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