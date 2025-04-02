全國首創兒童早療評估 桃園市婦幼衛生所7日正式營運

桃園市去年元旦率先成立婦幼發展局，打造婦幼友善宜居城市，並在今年兒童節前夕，與衛生局聯手啟動全國首創專以早期療育為主，提供兒童發展評估與復健療育、建立轉診通道、強化社政介接並提供一站式服務的「婦幼衛生所」，下周一正式營運。

市長張善政感謝副市長王明鉅以醫療專業擔任推手，領導衛生、婦幼2局處，共同打造專門提供早療服務的婦幼衛生所，特別是衛生局與婦幼局於籌備過程中相互支援，成為彼此的「神隊友」，加上9家聯合評估醫院與所有臨床心理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、聽力師等專業人員的支持與投入，讓桃園市婦幼衛生所順利成立。

張善政說，市府致力於提升市民的健康福祉，特別是兒童發展遲緩照護方面，更是工作的重中之重，況且疫情過後全國疑似發展遲緩兒童通報人口有直線上升趨勢，為了讓孩子掌握黃金治療期，縮短診斷等待時間，及早介入治療，讓家長或得支持與相關資源，整合衛、社政資源首創婦幼衛生所。

婦幼衛生所有別於全桃13行政區的衛生所，初期服務以早療為主，編制有醫師、護理師、藥師、聽力師及各職類治療師等，設置規劃皆參考聯合評估中心建置，除診療室外，設有各職類治療室、聽力室等，提供兒童發展評估、復健療育、衛生教育，同時結合全桃各聯合評估醫院及公會等專業醫療團隊，打造完整婦幼健康照護網絡，建立轉診通道機制，強化聯評前的分流，提升聯合評估量能。