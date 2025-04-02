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桃園市清明連假正常收運垃圾 籲紙錢減量集中燒

中央社／ 桃園2日電

桃園市環保局今天指出，清明連假期間，3日至5日正常收運垃圾及資源回收物、6日是停收，市民可配合將垃圾交付清運處理。另外也呼籲市民，響應紙錢減量集中燒，維護良好空品。

桃園市政府環保局長顏己喨接受媒體聯訪表示，民眾可採「紙錢新三燒」方式祭祖，其中「集中燒」是透過各清潔中隊集中收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」則鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減量；「替代燒」採用以功代金、以米（物或鮮花）代金等多元代金方式表達敬意。

顏己喨指出，以集中燒、適量燒、替代燒的「紙錢新三燒」方式進行，不僅可讓空氣變清新，對祖先的心意不減又能兼顧低碳理念，減燒紙錢從改變開始，民眾若有紙錢收運的需求，可聯繫各區清潔隊了解收運時間，共同為環境整潔盡一份心力。

桃園市環保局環境管理處表示，考量市民在清明連假時仍有垃圾清理需求，清潔隊秉持為民服務不打烊的態度，仍照常沿線收運垃圾。

環境管理處呼籲市民做好垃圾分類，再交由垃圾車或資源回收車處理，並多加利用「桃園垃圾車」APP（應用程式），即時掌握垃圾車收運資訊，或至環管處官方網站即時查詢系統查詢車輛動態，減少等候時間。

垃圾車 桃園 環保局長

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