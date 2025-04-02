今年獲選全國模範勞工 陳慧琦曾率隊赴美辦桌宣慰僑胞
苗栗縣餐飲業職業工會理事長陳慧琦長期投入教學、培訓餐飲人才，11年前率隊到美國辦桌，客家美食讓僑胞熱烈鼓掌5分鐘，她引以為傲並成為更加投入動力，今年當選全國模範勞工。
全國模範勞工今年51名當選，其中工會領袖組5名，陳慧琦脫穎而出，苗栗縣長鍾東錦今天接見表揚，肯定陳慧琦難能可貴，表示陳在工作崗位上的卓越表現，及對社會的貢獻，也是苗栗之光。
陳慧琦2004年至2020年間，擔任勞動部勞動力發展署桃竹苗分署中餐烹調專業授課老師，2015年起在苗栗縣總工會、餐飲業職業工會擔任幹部，培訓百人以上考取中餐丙級證照，作育餐飲業專業人才專業。
她分享2015年時到美國洛杉磯宣慰僑胞時，帶領8名女廚師，辦理120桌客家米食宣慰僑胞，受到熱烈歡迎與肯定，掌聲持續5分鐘，引以為傲，至今印象深刻，也成為持續投入相關工作的動力。
另，陳慧琦在餐飲業職業工會理事長任內前3年購買工會會址，並還清所有債務，嘉惠工會會員，鍾東錦認為陳慧琦實至名歸，期許勞工朋友以為典範，持續在工作崗位上發揮所長，造福社會。
鍾東錦指出，食安問題備受關注，希望餐飲工會與縣府衛生局多加合作辦理研習，同時注重美味與食安，共創雙贏，縣府將會進一步強化勞工的關懷與服務，並與工會領袖共同努力，打造更加友善的勞動環境，讓勞工都能在公平和尊嚴中發展與成長。
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