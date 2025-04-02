迎社工日、婦幼節 部桃「社工童樂會」溫暖病友心

4月2日是台灣社工日，為表彰社工在醫療體系中無可取代的角色，衛生福利部桃園醫院特別在兒童節前夕舉辦「社工童樂會」，以活潑歡樂的方式結合節慶與公益，讓病友、家屬一同感受節日氣氛，也深入了解社工的專業價值。

活動現場熱鬧非凡，院兒科護生打扮成小朋友最喜愛的卡通布偶，帶來勁歌熱舞炒熱氣氛，不僅讓住院中的小病童開心不已，也讓家長與醫護人員沉浸在溫馨快樂的氛圍中，提前迎接兒童節的到來。

部桃兒科病房護理長王嘉琦表示，兒童節是孩子們的專屬節日，兒科團隊特別準備了帶動唱表演與驚喜互動，希望孩子們即使身處醫院，也能擁有愉快的童年記憶，「我們希望讓病童感受到來自醫療團隊的祝福與陪伴，傳遞希望與力量。」

除了歡樂的表演，「社工童樂會」也融入公益教育元素。社工室特別設計「器官捐贈互動遊戲」，以可愛的企鵝造型人體背板為亮點，透過遊戲方式向大眾推廣器官捐贈的觀念，讓兒童也能輕鬆認識生命延續的重要意義。

部桃副院長陳日昌強調，社工在醫院扮演著關鍵角色，從經濟協助、資源連結，到心理支持，都是病患在艱困時刻不可或缺的力量。社工師林詩軒則分享，希望透過這樣輕鬆有趣的活動，拉近社工與民眾的距離，讓更多人理解社工的工作內容與價值。