迎社工日、婦幼節 部桃「社工童樂會」溫暖病友心
4月2日是台灣社工日，為表彰社工在醫療體系中無可取代的角色，衛生福利部桃園醫院特別在兒童節前夕舉辦「社工童樂會」，以活潑歡樂的方式結合節慶與公益，讓病友、家屬一同感受節日氣氛，也深入了解社工的專業價值。
活動現場熱鬧非凡，院兒科護生打扮成小朋友最喜愛的卡通布偶，帶來勁歌熱舞炒熱氣氛，不僅讓住院中的小病童開心不已，也讓家長與醫護人員沉浸在溫馨快樂的氛圍中，提前迎接兒童節的到來。
部桃兒科病房護理長王嘉琦表示，兒童節是孩子們的專屬節日，兒科團隊特別準備了帶動唱表演與驚喜互動，希望孩子們即使身處醫院，也能擁有愉快的童年記憶，「我們希望讓病童感受到來自醫療團隊的祝福與陪伴，傳遞希望與力量。」
除了歡樂的表演，「社工童樂會」也融入公益教育元素。社工室特別設計「器官捐贈互動遊戲」，以可愛的企鵝造型人體背板為亮點，透過遊戲方式向大眾推廣器官捐贈的觀念，讓兒童也能輕鬆認識生命延續的重要意義。
部桃副院長陳日昌強調，社工在醫院扮演著關鍵角色，從經濟協助、資源連結，到心理支持，都是病患在艱困時刻不可或缺的力量。社工師林詩軒則分享，希望透過這樣輕鬆有趣的活動，拉近社工與民眾的距離，讓更多人理解社工的工作內容與價值。
社工室主任余偌圲也表示，社工日的慶祝不僅是對社工專業的肯定，更希望讓大眾看見社工對病人整體心理與社會需求的關懷，「我們不只是解決問題，更關注每位病人心中的情緒與壓力，讓他們知道自己並不孤單。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言