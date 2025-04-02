免治馬桶座分類沒共識！新竹可資源回收、台北當垃圾丟
現代人講究生活品質，免治馬桶幾乎成為家戶標配，但當這類設備汰舊換新，該怎麼處理卻也成了新難題。光是台北市和新竹市回收做法就天差地別，新竹市免治馬桶座需回收、台北市卻直接當垃圾，如此「一國兩制」回收政策也讓民眾感到困惑。
根據台北市資源回收入口網資料指出，免治馬桶座不論是插電或是免插電的馬桶蓋及坐墊，均屬於不可回收物品，可直接裝在專用垃圾袋交給垃圾車；不過在新竹市，免治馬桶需交付資源回收車進行回收，再將由環保局進行分類與處理。
新竹市環保局說明，免治馬桶座屬於複合式材質，部分可回收，部分不可回收，市民可將其交付竹市資源回收車進行回收，後續將由竹市環保局進行分類與處理。
此外，其他縣市也有不同的規定，如台中市政府環境保護局資源回收網提到，馬桶蓋及其坐墊若為純PP或PE材質可以回收；但若為混料屬複合材質，即是較硬的材質，則屬於不可回收物品。
新竹陳先生表示，最近剛幫家中兩間廁所更換免治馬桶坐墊，原本以為只能當垃圾丟掉，沒想到竟然可以交給資源回收車處理，覺得很方便也比較環保。
不過曾在台北生活的蔡小姐則說，之前家裡的免治馬桶坐墊壞掉，還特地打電話問能不能回收，結果被告知只能當一般垃圾處理，「覺得有點浪費」，而且每個縣市標準不同，讓人搞不清楚，應該要統一規範才不會亂丟。
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