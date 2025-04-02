清明4天連假 桃園遛小孩景點曝光兒童節當日免費

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供

桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日，本次展覽集結4組表演藝術團隊，結合當代舞蹈、部落文化與兒童劇場等多元藝術形式，將美術館轉化為一座大型劇場，透過沉浸式體驗，引導觀眾探索四季流轉與文化記憶的交織故事。

「故事從『不見的』秋天開始」為兒美館第3屆策展徵件獲選案，展覽打破既定展覽框架，以「沉浸式體驗」與「物件劇場」為核心概念，藉由獨創的場景設計，邀請大小朋友走進劇場化的展場，在互動與沉浸中展開探索。

f其中策展的「InTW舞影工作室」專注於環境劇場與沉浸式舞蹈創作，透過7組舞蹈影像作品，展現身體記憶與環境變化的連結，引領觀眾思考舞蹈如何訴說消逝與變遷的故事。「部落文化藝術團」則用觸覺、嗅覺等多元感官體驗，邀請親子觀眾沉浸於台灣東岸四季流轉中的文化場景。

「陪你長大工作室」致力於兒童劇場創作，以大型故事書組件打造戲劇場景，引導孩子們探索故事進而創造獨特故事。「思樂樂劇場」透過教育劇場，聚焦桃園埤塘文化，展覽期間邀請觀眾參與互動裝置的共創計畫，探索時空變化下的埤塘，藉此反思人與自然的關係。

與「故事從『不見的』秋天開始」相互呼應，兒美館同步推出「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化走讀繪本」展，讓展覽視角從部落文化拓展至桃園在地風土，以繪本敘事串聯地方記憶，開啟另一種四季故事的閱讀方式。

「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化走讀繪本」展覽設於2樓長廊，與「故事從『不見的』秋天開始」展覽形成對話，前者以在地風土切入，以繪本敘事勾勒地方記憶，後者從部落文化出發，以劇場手法探討氣候與文化議題。

桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供
桃園市兒童美術館推出全新春季展覽「故事從『不見的』秋天開始」，兒美館於4月4日兒童節當天免費開放，並還規畫多場工作坊及表演，5月更有精采演出，展期至6月16日。圖／桃園市文化局提供

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