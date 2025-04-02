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十億打造特色公園屢遭破壞 桃市府祭3招加強維護

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府打造全齡特色公園，第2波計畫預計再改造5處，提升市民遊憩環境。圖為平鎮運動公園。本報資料照片
桃市府打造全齡特色公園，第2波計畫預計再改造5處，提升市民遊憩環境。圖為平鎮運動公園。本報資料照片

桃市府斥資近十億元打造全齡特色公園「P@RK園宇宙」，首批7座公園已完工，第2波計畫進行中，不過部分公園開放後即遭破壞。為加強維護，工務局今表示將加強告示，並研議備品機制，避免特殊遊具難以及時維修。民代則建議可從大數據找出易壞設施，建立備料庫存，並成立專責「公園處」加強管理。

衛福部先前修訂兒童遊戲安全標準，一度導致桃市多座公園因不符規範關閉。市府2年前推動「P@RK園宇宙計畫」，陸續整修大園華興池、中壢光明、龍潭運動、平鎮運動、桃園陽明、楊梅四維兒童及八德楓樹腳等7座公園，環境品質提升同時，也興建「長頸鹿遊戲塔」等亮點吸引大批遊客。

工務局長汪在宙今宣布，將啟動第二波5座公園整建計畫，包括以茶、樟腦寮及窯業文化為主題的龜山公九公園、結合自然大地概念的蘆竹五酒桶山公園、融合水與光意象的夜間型龍潭大池公園、增設長青族群設施的桃林鐵道公園，及配合舊城改造修整的中正公園，後續將依各地特色設計施作。

不過特色公園去年底啟用後，湧現人潮導致多處遊戲設施不堪負荷，包括龍潭運動公園、平鎮運動公園都曾傳出盪鞦韆、防墜網等器具毀損，剛啟用就封閉整修1個月。

工務局今在市政會議報告維護計畫，景觀工程科長陳翠慧表示，未來將在特色公園新增「僅兒童使用」警示牌及設施操作指示牌，讓民眾更了解使用方式；開園後約1周至1個月內，也會與公所、里長加強現勘，若器材毀損將盡速請廠商處理。

陳翠慧說，針對公園設施材料，市府將邀請公所與維護廠商研議材料替換的可行性及後續維護方案，同時邀請NGO團體分享其他案場的使用狀況，從實務經驗中找出最適合的材料選擇，解決後續維管材料採購問題。

議員彭俊豪建議，公部門可從管理上建立數據庫與維運經驗，分析出經常維修更換的工項，在未來從採購與維護約上優先提列備料，縮短維修時間。

議員陳雅倫則說，特色公園日益增加，後續管理維護也需擴編經費與人力，呼籲市府應成立專責單位「公園處」，統一負責公園規畫、興建及維護管理，解決「生了沒人養」的問題。

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