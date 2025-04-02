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到關西禮儀園區祭祖不怕沒車位 高公局開放臨停車場
清明連假將至，掃墓祭祖活動逐漸增多，每年此刻，新竹縣關西生命禮儀園區總湧入大量祭拜人潮，停車空間吃緊，導致交通擁塞、秩序混亂。對此，立委徐欣瑩向高公局提出建請，高公局同意於明、後天開放北區養護工程分局關西工務段的停車場，供民眾臨時停放使用。
清明連假從明天開始，清明節是慎終追遠、追思祖先的重要時刻，每年關西生命禮儀園區總湧入大量祭拜人潮，造成停車空間吃緊，更導致交通擁塞、秩序混亂，讓前來祭祖的民眾困擾。
對此，徐欣瑩直言「思念的路，不該被塞住；祭祖的心，更值得被溫柔以待。」她向交通部高速公路局提出建請，高速公路局已同意於連假頭兩天，意即四月3、4日開放北區養護工程分局關西工務段的停車場，地點位於新竹縣關西鎮店子岡7鄰1號，歡迎民眾臨時停放，可多加使用。
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