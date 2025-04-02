苗栗縣民三成一為老幼者 著重疫苗政策預防傳染病

苗栗縣內長輩與孩童占全體縣民三成一，這些免疫力較弱的族群容易感染肺炎鏈球菌、流感、帶狀疱疹等疾病，可能併發許多後遺症，嚴重者甚至面臨生命危險。苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗縣是不富裕的縣市，也是全國唯一被財政控管的縣市，但去年仍編列600萬預算，提供50歲到79歲的低收入及中低收入戶縣民，免費接種帶狀疱疹疫苗；今年該政策延續，並希望透過多元化措施提升疫苗接種率，保障縣民健康。

關懷弱勢族群 提供免費帶狀疱疹疫苗

根據統計，苗栗縣民近三成為14歲以下、65歲以上的民眾，是傳染病感染的高風險族群，因此推動完整疫苗接種計畫，期盼預防勝於治療，避免後續發生重症的機會。

鍾東錦分享，曾親眼看過許多長輩因帶狀疱疹（俗稱皮蛇）發作，造成嚴重皮膚疼痛，引發長期神經痛，影響睡眠、日常活動，讓長輩喪失生活樂趣，因此繼花蓮縣、連江縣後，苗栗縣政府自去年6月起，每年從有限的經費裡，編列600萬元預算，提供50至79歲的低收入戶與中低收入戶民眾免費疫苗。

此舉不僅減輕經濟弱勢族群的醫療負擔，也有助於降低帶狀疱疹帶來的健康風險。目前帶狀疱疹疫苗使用率65.2％，鍾東錦表示，將持續由鄉鎮衛生所護理人員，依造冊對象主動通知，安排時間接種疫苗，希望照顧更多縣民，提升全縣的公共衛生安全與健康保障。

公費疫苗接種年齡層超前中央 祭出禮券催打

另外，苗栗縣也配合中央政策，鼓勵家長攜帶0至5歲嬰幼兒接種B型肝炎、水痘、麻疹、德國麻疹等9種共19劑次的公費疫苗，並提醒長輩與高中職以下孩童接種流感疫苗。

至於有老人殺手之稱的肺炎鏈球菌，有別於中央政府2018年僅提供75歲以上長輩13價與23價公費疫苗，2023年才調降年齡門檻至65歲，苗栗縣2018年就已先自掏腰包，提供65歲以上長輩接種，展現超前部署的遠見與決心。