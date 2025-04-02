苗栗醫療資源不足？鍾東錦：基層診所、社區支持當堅實後盾

根據110年內政部統計處資料，苗栗縣18個鄉鎮市中，有10個鄉鎮市65歲以上超過20％，邁入超高齡社會，但縣內僅有2家區域醫院，112年健保署公告，四成五苗栗鄉鎮的西醫醫療資源不足，獅潭鄉老年人口占比居冠，達28.71％，屬醫療資源導入最困難的區域。苗栗縣長鍾東錦表示，縣內基層醫療是支柱，將持續鼓勵優秀醫師進駐，也會完善社區照護服務，提供縣民不輸於他縣的疾病預防及長照資源。

基層醫療扮要角 重點加強偏鄉

鍾東錦說明，苗栗縣民本就習慣往鄰近的新竹、台中就醫，難有誘因吸引大型醫療院所進駐縣內，但縣府仍重視縣民健康，努力推動就近就醫，且社區診所的醫師橫跨家醫科、小兒科、復健科等科別，也多來自醫學中心，擁有豐富的臨床經驗，可提供全面、高品質的診療服務。

他分享，自己也會就近看眼科、耳鼻喉科、皮膚科，不須長途奔波，方便又省時。為表達對醫護人員的支持與敬意，鍾東錦更率隊親自登門祝賀新設立或喬遷的診所，2年累積25家診所，希望鼓勵優秀醫師深耕地方。

至於醫療資源稀缺的獅潭鄉，鍾東錦表示，除了鼓勵深受老人家信任的中醫師巡迴醫療，利用衛福部公職醫師補助招攬醫師，也會充實衛生所的眼壓儀、視網膜眼底等健檢儀器，以及早發現異常、及早治療。

急重症防治 從預防、完善醫療體系下手

為及早發現疾病，避免演變成重症，鍾東錦指出，縣內醫療院所也積極配合衛福部5癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肝癌），安排假日與夜間篩檢，讓民眾可在空閒時間接受檢查，提升早期發現率。

此外，縣府與三軍總醫院、國防醫學院、廣達電腦合作，導入AI自動判讀心電圖篩檢，提供30歲以上縣民使用，如有異常，可經由綠色通道轉診至大醫院進一步檢查。縣府也關注三高以外的第四高——可能會引發青光眼的高眼壓，因此在偏鄉衛生所設置眼底鏡、眼壓儀器，推動定期眼壓檢測，讓縣民更全面照顧自己。

而在心理健康方面，縣府與心理諮商師公會合作，除既有衛福部補助之一年3次心理諮商服務，更加碼補助4次，總計7次居全台之冠。鍾東錦說，藉由打造完整的健康防護網，期盼能充足縣內醫療資源，並養成民眾定期篩檢、積極預防的健康習慣。

4長照資源 助長輩在地健康老化

針對長照，苗栗縣透過四大面向，打造完整高齡健康照護藍圖。首先是設立社區關懷據點，讓長輩可在社區健身，訓練肌耐力預防跌倒，也能多與鄰居互動，增加社會支持。二是打造失智友善社區，例如建立專業照護據點、培訓失智友善店家。

三是稱作老人幼稚園的日照中心，家人每月支付2至3千元，縣府負擔2至3萬元，讓長輩白天到中心參加健康促進活動、復健訓練、專業護理以及使用洗澡與接送服務。最後是透過自籌的1.7億元及向衛福部爭取的3.02億元成立長照機構，內含診所與復健設施，提供醫、養、訓的照護模式。