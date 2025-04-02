影／提升桃園生育率成年輕爸媽資源 張善政這麼說

桃園市生育率始終是六都最高，然而新生兒出生數逐月下降，似乎需要更多措施支持年輕家庭和爸媽，促進生育意願。市長張善政表示，市府啟動「婦幼衛生所」輔助措施，能降低年輕父母在生育過程中可能面臨的困難和顧慮。

張善政表示，市府盡量將生兒育女可能遇到的障礙排除，例如早療就是一個例子，萬一小孩出生後不太順遂，家長無不希望能能盡快取得資源，但就目前的醫療體系來說「沒辦法」，所以就會成為年輕爸媽的後顧之憂。