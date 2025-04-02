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影／提升桃園生育率成年輕爸媽資源 張善政這麼說
桃園市生育率始終是六都最高，然而新生兒出生數逐月下降，似乎需要更多措施支持年輕家庭和爸媽，促進生育意願。市長張善政表示，市府啟動「婦幼衛生所」輔助措施，能降低年輕父母在生育過程中可能面臨的困難和顧慮。
張善政表示，市府盡量將生兒育女可能遇到的障礙排除，例如早療就是一個例子，萬一小孩出生後不太順遂，家長無不希望能能盡快取得資源，但就目前的醫療體系來說「沒辦法」，所以就會成為年輕爸媽的後顧之憂。
張善政舉例，若是有位稍微年長的婦女想要生育，想到高齡婦女懷孕擔心孩子可能發育有問題，可能就不敢生了，這樣我們桃園市又少了一個可愛的小BABY，但是有了「婦幼衛生所」提供的輔助措施，可能就敢於生育，若是萬一生出來真的不順遂，市府可以盡快協助家長。
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