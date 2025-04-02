快訊

回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／提升桃園生育率成年輕爸媽資源 張善政這麼說

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
全國首創「桃園市婦幼衛生所」啟動，桃園市長張善政（左）及幕後推手的副市長王明鉅（右）說明，這所將以早期療育為主，提供兒童發展評估與復健療育、聯合評估中心建立轉診通道機制，強化社政介接。記者陳恩惠／攝影
全國首創「桃園市婦幼衛生所」啟動，桃園市長張善政（左）及幕後推手的副市長王明鉅（右）說明，這所將以早期療育為主，提供兒童發展評估與復健療育、聯合評估中心建立轉診通道機制，強化社政介接。記者陳恩惠／攝影

桃園市生育率始終是六都最高，然而新生兒出生數逐月下降，似乎需要更多措施支持年輕家庭和爸媽，促進生育意願。市長張善政表示，市府啟動「婦幼衛生所」輔助措施，能降低年輕父母在生育過程中可能面臨的困難和顧慮。

張善政表示，市府盡量將生兒育女可能遇到的障礙排除，例如早療就是一個例子，萬一小孩出生後不太順遂，家長無不希望能能盡快取得資源，但就目前的醫療體系來說「沒辦法」，所以就會成為年輕爸媽的後顧之憂。

張善政舉例，若是有位稍微年長的婦女想要生育，想到高齡婦女懷孕擔心孩子可能發育有問題，可能就不敢生了，這樣我們桃園市又少了一個可愛的小BABY，但是有了「婦幼衛生所」提供的輔助措施，可能就敢於生育，若是萬一生出來真的不順遂，市府可以盡快協助家長。

全國首創「桃園市婦幼衛生所」今啟動，將於４月７日正式營運。記者陳恩惠／攝影
全國首創「桃園市婦幼衛生所」今啟動，將於４月７日正式營運。記者陳恩惠／攝影

張善政 生育率 衛生所

延伸閱讀

11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

張善政再祭生育新政 「這些家庭」準公托費用比照公托

泰豐輪胎自辦新市鎮明年誕生 擺脫2度大火汙染惡名

謝龍介挺桃園反罷免 高喊張善政做一事明年能再當選

相關新聞

苗栗醫療資源不足？鍾東錦：基層診所、社區支持當堅實後盾

根據110年內政部統計處資料，苗栗縣18個鄉鎮市中，有10個鄉鎮市65歲以上超過20％，邁入超高齡社會，但縣內僅有2家區...

影／提升桃園生育率成年輕爸媽資源 張善政這麼說

桃園市生育率始終是六都最高，然而新生兒出生數逐月下降，似乎需要更多措施支持年輕家庭和爸媽，促進生育意願。市長張善政表示，...

11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

緬甸上周發生大地震造成嚴重災情，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園有許多泰緬新住民、移工及留學生，目前已確認有2位緬甸...

苗縣列管比特犬結果出爐 死亡遺失91隻尚有136隻

近期台北市發生比特犬連續攻擊事件，引發社會輿論高度關注，苗栗縣長鍾東錦昨在縣務會議指示所屬列冊清查；縣府動保所今天表示，...

兒童清明連假哪裡好玩？ 桃園親子景點活動一次看

兒童清明4天連假哪裡好玩？桃園市溪海休閒農業區彩色海芋花海正在綻放，境內7座旗艦公園也都完工啟用，各大百貨公司也有豐富親...

4月7日至9日每天8點至17點 新竹縣寶山鄉部分區域停水

為穩定新竹縣寶山地區供水，台灣自來水公司第三區管理處將辦理新竹科學園區寶山用地第二期建住宅區供水管線工程，自4月7日8時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。