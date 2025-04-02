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11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
緬甸上周發生大地震，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園有許多泰緬新住民、移工及留學生，目前已確認有2位緬甸僑生家人受災，及11位緬甸僑生家人無法取得聯繫，市府會持續關心並給予協助。記者朱冠諭／攝影
緬甸上周發生大地震，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園有許多泰緬新住民、移工及留學生，目前已確認有2位緬甸僑生家人受災，及11位緬甸僑生家人無法取得聯繫，市府會持續關心並給予協助。記者朱冠諭／攝影

緬甸上周發生大地震造成嚴重災情，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園有許多泰緬新住民、移工及留學生，目前已確認有2位緬甸僑生家人受災，及11位緬甸僑生家人無法取得聯繫，市府會持續關心並給予協助。市府原定13日要在市府前廣場舉辦泰國宋干節慶典活動，也將改以「高僧誦經及浴佛祈福儀式」辦理，追思震災罹難者。

張善政表示，上周五緬甸發生大規模地震，造成嚴重的災情，目前救災狀況仍然非常嚴峻，桃園特搜隊在第一時間接獲消防署指示，立即做好準備，雖然最終中央通知解除待命，沒有前往緬甸，仍希望盡可能表達對受災地區的關懷。

張善政說，震災發生後，市府收到許多民眾想要發揮愛心，捐助各項物資到災區的聲音，但國際捐助必須透過中央，因此除了向中央詢問勸募帳號的開設情況，也與「中華民國緬甸歸僑協會」理事長聯繫，目前協會正在與衛福部申請勸募，將協助向中央了解進度，盡速跟中央協調，建立一個正式的官方管道，以表達桃園對這次地震災區的關懷。

至於市府婦幼局原定13日在市府前廣場舉辦「泰國宋干節慶典活動」，也將調整活動形式，改以「高僧誦經及浴佛祈福儀式」辦理，當天參加活動人員會以手配花環儀式，祈願罹難者安息，並為受災地區人民祈求平安。

婦幼局表示，截至2月，桃市約有3285名泰國籍及緬甸籍新住民，地震災害發生後，市府新住民聯合服務中心透過新住民社團、資源網絡關心泰緬新住民的家鄉親友狀況，並與泰國貿易經濟辦事處保持密切聯繫，以確保桃市新住民獲得必要的協助與支持。

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