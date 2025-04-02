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苗縣列管比特犬結果出爐 死亡遺失91隻尚有136隻

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府動保所清查比特犬結果出爐，目前縣內尚有列管登記在養數約227隻，目前死亡或遺失91隻、尚有136隻。圖／苗縣府動保所提供
苗縣府動保所清查比特犬結果出爐，目前縣內尚有列管登記在養數約227隻，目前死亡或遺失91隻、尚有136隻。圖／苗縣府動保所提供

近期台北市發生比特犬連續攻擊事件，引發社會輿論高度關注，苗栗縣長鍾東錦昨在縣務會議指示所屬列冊清查；縣府動保所今天表示，目前死亡或遺失91隻、尚有136隻，呼籲飼主應依動物保護法及寵物登記管理辦法規定，避免挨罰。

動保所表示，比特犬因具高度攻擊性及危險性，農業部公告飼主應向主管機關登記備查始得繼續飼養，迄今縣內尚有列管登記在養數約227隻，目前死亡或遺失91隻、尚有136隻。

公告比特犬「不得繁殖應為絕育」違者依動保法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。」針對這部分，動保所迄今已開出9張各5萬元裁罰單。

所長張俊義也進一步說明，遺失並無罰則，但通報遺失1年後會將寵物登記除戶，遺失期間因有晶片主人資料，會通知飼主領回，不可棄養。

請飼主應依動物保護法及寵物登記管理辦法規定，為犬隻辦理寵物登記勿棄養，具攻擊性或比特犬等危險性犬隻外出時，應有成年人伴同，並以1.5公尺以下之繩或鍊牽引及配戴透氣口罩為防護措施。

違反規定者，將依動保法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，同時要求飼主限期改善，屆期未改善得逕行沒入，以避免再次發生犬隻傷人情事。

動保法 寵物 比特犬

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