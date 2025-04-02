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厲害！竹縣關西上林社區8度蟬聯A級微笑社區 成果豐碩

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
上林社區8度蟬聯A級微笑社區，成果豐碩，包含：社區月刊、村史寫作、村史繪本、蒐集光陰影像故事、出版上林影像故事及客語繪本。圖／縣府提供
上林社區8度蟬聯A級微笑社區，成果豐碩，包含：社區月刊、村史寫作、村史繪本、蒐集光陰影像故事、出版上林影像故事及客語繪本。圖／縣府提供

為持續推動社區營造並鼓勵縣民參與公共事務，由新竹縣政府文化局承辦「114年度新竹縣社區營造補助計畫聯合說明會」，集結縣府5局處共提出14項補助計畫及環境教育暨綠色消費推動業務宣導，這次也特別頒發A級微笑社區給上林社區發展協會，也肯定該社區8度蟬聯，成果豐碩。

新竹縣長楊文科表示，縣府連續第3年辦理聯合說明會，透過推動各項計畫，鼓勵關注地方發展議題的社區、公民等積極參與公共事務，激起公民對於在地的關懷及情感，透過文化公民意識，提升生活環境。

文化局長朱淑敏表示，本次聯合說明會邀集5個局處，讓有興趣的民眾瞭解相關內容，並提供現場諮詢，相信民眾可依其需求找到相應的資源。今年頒發3座A級微笑社區或個人獎牌，彰顯他們執行113年社區營造計畫的豐碩成果。

說明會中也頒發113年度A級微笑社區、微笑公民獎牌肯定給予關西鎮上林社區發展協會、朱幸一及曾俊傑。其中，上林社區自104年至113年共8度蟬聯A級微笑社區，成果豐碩，包含：社區月刊、村史寫作、村史繪本、蒐集光陰影像故事、出版上林影像故事及客語繪本，113年度則出版上林村史系列六「大家來拜伯公–上林伯公的故事」客語海陸腔繪本，並結合坪林國小教育課程，讓學童演繹大家來拜伯公的戲劇表演，進入更深層次的母語文化教育。

「微笑公民」朱幸一結合臺灣工藝匠師曾定榆老師進行舊家具修復技藝特工班，不僅延續家具的使用壽命，也讓學員在修復舊家具的過程開始實踐淨零減碳的永續概念。「微笑公民」曾俊傑以自身獨立書店與兒童職能治療師的視角，透過地方知識學的議題，結合繪本並帶領親子家庭走讀地方，走讀過程得以認識湖口發展以及食農教育，從中建立更多人與人之間的感性互動。

欲進一步了解新竹縣社區營造補助計畫，請上新竹縣政府文化局官網查詢，可電洽：新竹縣社區營造中心0932-177968朱先生或文化局藝文推廣科03-5510201#203彭小姐。

文化局 新竹 社區營造

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