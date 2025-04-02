兒童清明連假哪裡好玩？桃園親子景點活動一次看

兒童清明4天連假哪裡好玩？桃園市溪海休閒農業區彩色海芋花海正在綻放，境內7座旗艦公園也都完工啟用，各大百貨公司也有豐富親子活動，市府觀光旅遊局也推蘆竹區大古山夜景，家長們不妨趁孩子放完電睡著來場小約會。

溪海休閒農業區每年3月至4月間彩色海芋盛開，今年以「奇芋夢幻島」為主題，使用多達14萬株花卉構圖，除了海芋，還有百合、孤挺花和小蒼蘭，漫步花海，不僅有美景打卡，淡雅香氣撲鼻，更是視覺、嗅覺雙重饗宴；另外，周邊農場還有拔蘿蔔、控窯、撿雞蛋、鹹蛋DIY等農趣體驗，非常適合親子同樂。

除了美麗花海，桃園7座旗艦型公園全於日前完工啟用。華興池生態埤塘公園不僅有滑索、攀爬網和親水遊戲區，還能租借天鵝船或SUP立槳遊湖，市府6日上午11時也將在此舉辦「園宇宙護衛隊大冒險」，吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」將陪小朋友唱唱跳跳，另有守護公園闖關活動與彩繪雨傘課程。

桃園市觀光旅遊局表示，桃園除了有好玩活動，也有好吃的美食，竹圍漁港擁有豐富新鮮漁獲，漁會辦公大樓還設有360度景觀旋轉餐廳，能環視漁港全景。而蘆竹大古山景觀平台能不但能欣賞桃園夜景，還能遠眺台北101、看桃園機場飛機起降，也是不可錯過的景點。

連假期間，桃園各大百貨也推出親子相關活動。台茂購物中心5日下午3時在圓形廣場有米特動物樂園演出「薩克歷險記」，以薩克斯風四重奏帶領孩子進入動物樂園；桃知道GELEVEN PLAZA當天也有小小模特兒走秀，連假期間有主題市集推「桃出迷宮」互動遊戲。