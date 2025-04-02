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張善政再祭生育新政 「這些家庭」準公托費用比照公托

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布「友善托育補助計畫」升級2.0，若符合「公托第一序位資格」的兒童，送托至準公共托嬰中心或保母，家長將可比照送托公托的費用，盼減輕市民負擔。圖／桃園市婦幼局提供
桃市府今宣布「友善托育補助計畫」升級2.0，若符合「公托第一序位資格」的兒童，送托至準公共托嬰中心或保母，家長將可比照送托公托的費用，盼減輕市民負擔。圖／桃園市婦幼局提供

桃園市長張善政上任兩年多祭出凍卵補助、好孕專車等生育鼓勵措施，迎接婦幼節，市府今天再宣布「友善托育補助計畫」升級2.0，若符合「公托第一序位資格」的兒童，送托至準公共托嬰中心或保母，家長將可比照送托公托的費用，盼減輕市民負擔。

市長張善政今在市政會議表示，桃園是六都中粗出生率最高的城市，公共托育的需求日益提升，今年4月兒童月，市府推出「友善托育補助2.0」的政策，補助符合「公托第一序位」資格的家庭，包括中低收入戶、特殊境遇家庭等，若將小朋友送到離家比較近的準公托或保母，市府將補助差額，讓家長的負擔與公托相同。

婦幼局表示，公托第一序位資格的兒童包括列冊低收、中低收入戶、特殊境遇家庭或父母一方身心障礙中度以上、受刑1年以上無法照顧兒童，或未成年父母、具原住民身分，或經社工評估有托育必要等。

婦幼局表示，目前兒童送托公托後扣除政府補助，家長最多每月自付2000元，但若是送托準公共托嬰中心或保母，即使扣除政府補助，家長每月至少還是需自付2000元至6000元不等，導致公托候補人數居高不下，預計政策實施後即有241個第一序位家庭受惠，另有400多個正在候補公托的家庭可選擇此方案。

除給予家庭補助，婦幼局表示，若準公共私立托嬰中心與準公共保母願意收托符合公托第一序位資格的兒童，也另給獎勵，每收托1名每月獎勵1000元，同時收托5名以上，每名獎勵1500元。

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