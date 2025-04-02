平鎮運動公園破損修復今起重新開放 市府祭秘密武器防再破壞

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用後火熱，卻爆遊戲設施出包破損連連民怨，19道障礙關卡遊戲被迫封閉修繕1個月，市政府工務局今天表示，該園區遊戲設施修繕提前完成，今天起重新開放，19項障礙關卡增設13+身高限制140公分標示、增加保全輔導員及增設顯像器「秘密武器」監控，防範破壞及維護遊戲安全。

平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下的平鎮運動公園，佔地2.7公頃，設有鞦韆、沙坑、挑戰遊戲場及滑草、抱石場等遊戲區，今年1月13日啟用，未料1個多月，大量民眾、小朋友遊玩，疑因不當使雨和過度使用，造成鞦韆、抱石場及19道障礙關卡設施龜裂破損，公園上方台66橋墩水泥溾掉落，園區遊戲設施「遍體鱗傷」引起民眾疑慮，多位民代紛紛會勘要求趕快修繕改善。

該園區盪鞦韆、抱石場等多個遊戲設施損壞部分及夜間照明，已經完成修繕，其中19道障礙關卡遊戲設施封閉修繕，也在日前提前修復，市府原定昨天重新開放，因雨封閉延至今天開放，今天上午有不少民眾散步及帶著小朋友玩，平鎮朱姓男子說，他與妻子每周來一次，他喜歡這裡環境。來自中壢的洪小姐聽到今天開放直說「好幸運、很開心」，她說，她是第一次來，之前聽說遊戲被破壞，19關卡好玩，但要返回不好走，應該身高限制，以免破壞。

也有1、2位家長帶著小朋友闖19道關卡遊戲，隨即被趕到的保全輔導員制止，勸說擔心身高不夠小朋友玩遊戲危險，引起許多家長圍觀，保全人員說原本身高限制120公分，今起身高標示140公分，請家長配合，也讓一些想帶孩子闖關的家長止步。

市府工務局指出，為避免19道關卡遊戲被親子不當或過度使用，之前13+身高限制120公分，造成破壞嚴重，重新修復後新增設140公分身高標示，限制140公分以下的小朋友不能進去玩，平鎮區公所在假日增加2名「年輕小鮮肉」保全輔導員，管制進場人數限40人，輔導和維護小朋友玩闖關遊戲避免危險，影響遊戲構建。