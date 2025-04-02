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孩子的朋友走了...新竹明星豬慘死街頭引熱議 網友不捨

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
有網友在臉書「新竹大小事」貼文，妞妞個性溫馴、聰明，宛如社區的一份子，「很多孩子從小看她長大，像狗狗一樣會認人、會打招呼，甚至會主動靠近你撒嬌」。圖／取自新竹大小事
有網友在臉書「新竹大小事」貼文，妞妞個性溫馴、聰明，宛如社區的一份子，「很多孩子從小看她長大，像狗狗一樣會認人、會打招呼，甚至會主動靠近你撒嬌」。圖／取自新竹大小事

陪伴社區多年的明星寵物豬「妞妞」，近日不幸在新竹市街頭遭車輛輾斃，消息一出，引發在地民眾不捨，紛紛分享與妞妞的回憶。警方表示，此案已依交通事故處理；新竹市動保所則提醒，飼主應依規定看管寵物，否則可處最高1萬5000元罰鍰。

「妞妞」是一隻體型圓潤、毛色黑白相間的寵物豬，從小在新竹市區成長，經常出沒在街坊巷弄，不少家長也常帶孩子來找她玩耍。有網友在臉書「新竹大小事」貼文，妞妞個性溫馴、聰明，宛如社區的一份子，「很多孩子從小看她長大，像狗狗一樣會認人、會打招呼，甚至會主動靠近你撒嬌。」

事發當日，妞妞疑似自行走出戶外散步時，在馬路上遭車輛撞擊，當場死亡，不少網友對妞妞的離世感到惋惜，但也有人將矛頭指向飼主的疏忽：「放養就是這樣啊，害一堆動物被車撞死」、「狗要牽繩，豬就不用？」、「下次什麼寵物都不要養了」、「牠那麼大隻走那麼慢，怎麼可能突然衝出來，問題是飼主根本沒顧好」。

也有人不捨地表示：「如果真把牠當家人，就該像顧小孩一樣保護牠」、「我小孩每次經過都會找妞妞，現在要怎麼交代？」、「好遺憾，孩子每次上課經過，都會在車窗找可愛的豬豬呢，希望牠一路好走」。

新竹市警察局表示，本案屬車輛與動物於道路上發生事故，動物於交通法規上屬物品，本案駕駛人並無受傷，屬A3類交通事故，全案依A3交通事故受理。

新竹市動保所表示，依動物保護法第20條第1項及新竹市動物保護自治條例第6條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，並依其寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，違者可依法處3000元至1萬5000元罰鍰。

「妞妞」是一隻體型圓潤、毛色黑白相間的寵物豬，從小在新竹市區成長，經常出沒在街坊巷弄，不少家長也常帶孩子來找她玩耍。圖／取自新竹大小事
「妞妞」是一隻體型圓潤、毛色黑白相間的寵物豬，從小在新竹市區成長，經常出沒在街坊巷弄，不少家長也常帶孩子來找她玩耍。圖／取自新竹大小事
陪伴社區多年的明星寵物豬「妞妞」，近日不幸在新竹市街頭遭車輛輾斃，消息一出，引發在地民眾不捨，紛紛分享與妞妞的回憶。圖／取自新竹大小事
陪伴社區多年的明星寵物豬「妞妞」，近日不幸在新竹市街頭遭車輛輾斃，消息一出，引發在地民眾不捨，紛紛分享與妞妞的回憶。圖／取自新竹大小事
事發當日，妞妞疑似自行走出戶外散步時，在馬路上遭車輛撞擊，當場死亡，不少網友對妞妞的離世感到惋惜，但也有人將矛頭指向飼主的疏忽。圖／取自新竹大小事
事發當日，妞妞疑似自行走出戶外散步時，在馬路上遭車輛撞擊，當場死亡，不少網友對妞妞的離世感到惋惜，但也有人將矛頭指向飼主的疏忽。圖／取自新竹大小事

交通事故 寵物 新竹

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