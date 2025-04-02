落實數位教育 竹市導入AI口說練習平台突破6萬人次

新竹市府透過「數位精進方案」導入統購軟體 Sensay 英語AI口說練習平台，為親師生注入強大數位學習動能，近日舉辦教學成果研討會，邀請專家分享AI 輔助英語學習的創新模式。教育處說，依統計，全市學生使用英語 Sensay已累計突破6萬人次，充分展現平台在提升英語口說能力、激發學習興趣及減輕教師負擔等方面的卓越成效。

教育處表示，AI英語口說辨識成效是驗證自主學習是教育數位化的里程碑，讓英語學習走向個人化與即時化。6萬人次顯示學生喜愛這種學習模式，AI 回饋更讓學生快速進步。此外，Sensay不僅提供學生即時回饋與個人化練習，教師亦可透過後台數據分析，進一步優化教學策略，成為竹市推動數位雙語教育的重要助力，打造符合教育部 2030 雙語政策目標。

在研討會中，東門國小教師邱麗珍分享Sensay英語AI口說平台如何提升學生學習主動性，可特別幫助害羞或學習較吃力的學生建立口說自信。透過反覆錄製發音，他們能找到適合的學習節奏，成績也在英語口試中顯著提升。其中，一名特教班學生勇敢上台，以流暢英文完成報告，贏得全班掌聲。看到學生驚喜於「原來我能說得這麼好」，讓她更堅信這是值得推薦的優秀學習工具。

東門國小校長李阿丹表示，透過教師引導與數位自我練習，學生能依個別進度適性學習，並透過即時回饋提升口說能力，激發主動學習與持續挑戰自我的動機。看到學生在努力後收穫學習樂趣與成就感，令人深感欣慰。

教育處說明，未來教育處將進一步推動多元優質數位工具的活化應用，提升教學輔導與資訊科技的整體成效。透過數位化教育，帶領學生走出傳統教學模式，創造個性化教學，幫助學習落後的學生跨越藩籬，邁向智慧璀璨的大未來。