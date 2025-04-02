舞鈴劇場「海洋慶典」4月3日竹東演出 陪親子歡度兒童節

2025竹風縣藝列活動，由2月桃機台灣之窗展覽及3月新豐鄉紙風車特技演出揭開序幕，緊接著在4月兒童節檔期重磅推出國際級光影藝文展演，邀請到至今巡迴演出已超過3千場、跨足30個國家的「舞鈴劇場」，4月3日晚間6點30分在竹東鎮客家戲曲公園演出經典劇作「海洋慶典」，歡迎大小朋友一起來觀賞，享受這場視覺與聽覺的藝術饗宴。

新竹縣長楊文科表示，竹風縣藝以「文化平權」為發展主軸，期待每年以大型劇場於縣內13鄉鎮輪流演出的方式平衡城鄉資源，並持續深耕在地文化特色，推出藝術創新的展演內容，同時結合國際級表演團隊演出，呈現多元藝術共融。

新竹縣文化局表示，「舞鈴劇場」以扯鈴為圓心，將音樂、影像等劇場科技，結合舞蹈、戲劇、體操、現代馬戲、現場歌手演唱等表演藝術，打造超越想像的飛行世界。至今巡迴演出已超過3千場、跨足30個國家，包含纽约林肯中心、日本愛知博覽會、上海世博會、中南美洲各國國家劇院、台北國家戲劇院、臺中國家歌劇院，以及參加亞洲各大藝術節，以世界獨一無二的舞鈴新藝術演出和全世界不同語言文化的觀眾，分享相同的快樂與感動。

新竹縣文化基金會表示，「海洋慶典」故事描述海平面上的第一道曙光出現，人魚在金黃色的海面上跳躍飛舞，可愛的小丑魚自由穿梭於觀眾和舞台空間，帶領觀眾找到心中那份真誠的快樂。演出融合現代科技、美學與劇場表演藝術型式跨領域創作，以充滿想像力劇情拉開序幕，交織出結合視覺與聽覺的流動藝術圖像，帶領觀眾發現充滿想像的美麗新世界。