竹北市公所斥資2千萬 以人文美學重塑東興圳16座橋

為改善新竹縣竹北市東興圳步道環境，竹北市公所投入2000萬元整修16座老舊木棧橋，範圍涵蓋隘口里、東平里及中興里等。每座橋依地形、地勢呈現不同曲線，讓東區水路綠帶成為美感與詩意兼具的步行廊道。

竹北市長鄭朝方指出，東興圳原稱六張犁圳，是橫跨東區的重要親水綠帶。然而水圳上的16座橋，經年累月風雨侵蝕，導致結構老化嚴重，為提升行人安全及步道景觀質感，市公所自編2000萬進行結構更新及步道修繕，為新的橋體注入美學與創新。

鄭朝方強調，這次改建是為市民創造一個兼具美學與安全的生活圈，並以建設「步行城市」為目標，以不砍、不伐、不擾的方式保留原生樹叢樟樹、柳樹等，使這些綠蔭繼續庇護行人，也讓步橋更具生態風貌。

鄭朝方說明，每座橋統一以白色為主體色調。依著地形地勢佈局，讓橋體以優美的曲線鋪展於綠帶間，增添「東之小徑十六道白」的詩意風情，不管是路燈、小路橋，都會用心設計，體現出創新美學精神，打造出公共建設的質感，更期望每位行走於此的市民，都能感受到市公所的用心和細膩。